Vier weitere Zusagen

– Foto: Andreas Roith

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und kann nun auch auf den Außenbahnen Vollzug melden. Nachdem zuvor bereits die Verlängerungen im Tor und in der Innenverteidigung bekannt geworden waren, setzt der Verein nun vor allem in der Offensive auf Kontinuität.

Wie die SG in den sozialen Medien mitteilte, haben mit Finn Wiesendorf, Lennart Rose, Jakub Swinarski und Jonathan Schäfer gleich vier wichtige Flügelspieler ihre Zusage für die kommende Spielserie gegeben. Damit bleibt dem Team nach eigenem Bekunden viel Tempo, Einsatz und Offensivdrang über die Außen erhalten.

Zuvor hatte der Verein bereits die Verlängerungen der beiden Torhüter Phil Ullrich und Younes Schaaf sowie der Innenverteidiger Tim Demus, Niklas Künzel und Lukas Leidig veröffentlicht. Nun rücken jedoch die neuen Personalien auf den Flügelpositionen in den Mittelpunkt, mit denen die SG ein weiteres wichtiges Element ihres Gerüsts für die kommende Saison zusammenhält.