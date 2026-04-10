Vier weitere Zusagen

– Foto: Cecilia Schmerer

Der Lichtenauer FV hat seine jüngste Serie an Personalentscheidungen vorerst abgeschlossen und dabei vier weitere Spieler an den Verein gebunden. Wie der Verbandsligist mitteilte, verlängerten Alexandru Graur, Oleksandr Vasylchenko, Mick Vogelsang und Mika Ludwig über die laufende Saison hinaus.

Zunächst verkündete der LFV die Zusagen von Graur und Vasylchenko, die dem Klub über die Spielzeit 2025/2026 hinaus erhalten bleiben. Kurz darauf folgte der nächste Schritt in den Planungen: Auch Vogelsang und Ludwig gehören dem Kader in der Saison 2026/2027 weiter an.

Damit setzt der Verein seine zuletzt auffällig konsequente Linie in der Kaderplanung fort. In den vergangenen Tagen hatte der Lichtenauer FV bereits eine ganze Reihe von Verlängerungen bekanntgegeben, nun wurde diese Phase mit vier weiteren Zusagen vorerst abgeschlossen. Für den Klub ist das ein weiteres Signal der Kontinuität – und ein Hinweis darauf, dass die personellen Weichen für die kommende Runde früh gestellt werden.