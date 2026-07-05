Vier weitere Zugänge des KFC Uerdingen aus der Regional- & Oberliga

FuPa zeigt euch vier weitere Zugänge des KFC. – Foto: IMAGO IMAGES

Der KFC Uerdingen gibt seine Zugänge in diesem Jahr häppchenweise bekannt. Doch bei öffentlichen Einheiten und Testspielen können schon einmal auf einen Schlag weitere Namen durchsickern - so auch an diesem Wochenende. FuPa zeigt euch, welche vier Spieler der Verein noch nicht offiziell vorgestellt hat.

Vincent Schaub kommt auf fast 200 Regionalliga-Spiele

Vincent Schaub ist mit seinen 27 Jahren und seiner Vita ein echter Coup für den KFC Uerdingen, denn der Flügelstürmer kommt mit der Empfehlung von 189 Regionalliga-Spielen in die Grotenburg. Nach seiner Jugendzeit bei Fortuna Düsseldorf hat der gebürtige Düsseldorfer stets auf Regionalliga-Niveau gespielt. Nach seiner Zeit in der U23 der Fortuna wechselte er zum SV Rödinghausen und gehörte im Anschluss zum Meisterkader von Alemannia Aachen. Beim TSV stand er in der Hinrunde 2024/25 auch im 3. Liga-Aufgebot, kam dort aber nicht zum Einsatz. Nach einem Halbjahr bei den Sportfreunden Lotte erzielte er für den Wuppertaler SV zuletzt drei Tore und legte weitere fünf Treffer auf. Seine Gesamtbilanz in der Regionalliga West: 19 Tore und 26 Vorlagen.

Grulke ist der nächste von Fortuna Düsseldorf

Ebenfalls aus der Regionalliga stammt Tobias Grulke. Der 20-jährige Rechtsverteidiger wechselt gemeinsam mit Torhüter Dominic Grehl von Fortuna Düsseldorf II nach Krefeld. Während der Keeper schon offiziell vorgestellt wurde, wurde Grulkes Wechsel, wie die anderen drei hier vorgestellten Spieler, über Spielberichtsbögen und Fotos bekannt. Während der Corona-Pandemie wechselte er vom 1. FC Mönchengladbach zu Fortuna Düsseldorf, durchlief dort die Jugendabteilung und gehörte im Anschluss zum Regionalliga-Kader.