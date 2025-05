Vier weitere Zugänge beim VfR Fischeln

Durch den klaren Sieg des SC Velbert beim Absteiger Cronenberger SC ist das Schicksal des VfR Fischeln in der Landesliga besiegelt. Nach nur einer Saison geht es wieder runter in die Bezirksliga. Des einen Freud, des anderen Leid: Viele Krefelder Bezirksligisten freuen sich in der nächsten Spielzeit auf lukrative Lokalduelle.