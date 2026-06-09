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Vier weitere Zugänge beim FV Breidenbach
Teaser VL MITTE/GL GI/MR: +++ Jung und talentiert: Der Absteiger aus der Fußball-Verbandsliga Mitte verpflichtet die Zugänge Nummer vier bis sieben für die nächste Saison +++
Breidenbach. Der FV 09 Breidenbach will auch nach dem Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga Mitte seinen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und verstärkt sich zur neuen Gruppenliga-Saison mit jungen und entwicklungsfähigen Spielern aus der Region.