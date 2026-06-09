 2026-06-09T05:59:15.975Z

Transfers

Vier weitere Zugänge beim FV Breidenbach

Teaser VL MITTE/GL GI/MR: +++ Jung und talentiert: Der Absteiger aus der Fußball-Verbandsliga Mitte verpflichtet die Zugänge Nummer vier bis sieben für die nächste Saison +++

von Redaktion · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
Von links: Alen Medjic, Alessandro Gamma, Conor Beem und Philipp Kamenskiy verstärken kommende Saison den Kader des FV Breidenbach. © FV Breidenbach
Von links: Alen Medjic, Alessandro Gamma, Conor Beem und Philipp Kamenskiy verstärken kommende Saison den Kader des FV Breidenbach. © FV Breidenbach

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Breidenbach. Der FV 09 Breidenbach will auch nach dem Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga Mitte seinen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und verstärkt sich zur neuen Gruppenliga-Saison mit jungen und entwicklungsfähigen Spielern aus der Region.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.