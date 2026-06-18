Vier weitere Transfers bei den Teams aus der Region

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Bad Boll stellt zwei weitere Neuzugänge für die kommende Landesliga-Saison vor. Denny Fuchs wechselt vom 1. FC Rechberghausen in den Erlengarten. Zudem kommt Anes Handanagic vom Ligakonkurrenten TV Echterdingen. Der Außenbahnspieler wurde beim SSV Ulm und VfR Aalen ausgebildet und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung mit.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Neckartailfingen

Der TSV Neckartailfingen verstärkt seine Offensive mit Merlin Schall. Der Offensivspieler wechselt vom TSV Oferdingen zum Kreisligisten und bringt eine starke Torquote aus der vergangenen Runde mit. Mit 18 Treffern stellte Schall eindrucksvoll seine Abschlussqualitäten unter Beweis. Beim TSV möchte er mit der Mannschaft oben angreifen und sich sportlich weiterentwickeln. Auch die gemeinsame Entwicklung des Teams ist ihm wichtig. Der Verein freut sich auf den Neuzugang und seine Tore im TSV-Trikot.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Reutlingen

Die TSG Reutlingen verpflichtet Josip Lavrić. Der 21-jährige Kroate kommt im Sommer zur TSG und ist hauptsächlich im defensiven Mittelfeld eingeplant. Dank seiner Vielseitigkeit kann er auch in der Innenverteidigung und im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Ausgebildet wurde Lavrić bei der SG Reutlingen, später spielte er beim VfL Pfullingen. Trainer Alex Tadić sieht in ihm einen wichtigen Baustein mit Technik, Übersicht und starkem Defensivverhalten. Lavrić freut sich auf das Projekt und die erneute Zusammenarbeit mit Tadić.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++