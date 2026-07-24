Vier weitere spannende Zugänge beim Landesligisten

– Foto: Jacqueline Maier

Die SG Weinstadt erweitert ihren Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 1, um vier weitere Neuzugänge. Unter Trainer Stefan Sonn stoßen Sascha Schmalz, Dominik Kowalski, Laurin Quast und Ayyub Baroudi zur Mannschaft. Damit setzt der Verein seine personelle Neuaufstellung für die kommende Saison fort und ergänzt das bereits zuvor zusammengestellte Aufgebot auf mehreren Positionen.

Für das Mittelfeld kommen der 26-jährige Sascha Schmalz vom TSV Nellmersbach und der ebenfalls 26 Jahre alte Dominik Kowalski vom FSV Waiblingen. Schmalz verfügt aus seiner Zeit in Backnang über Erfahrung in der Verbandsliga. Kowalski bringt zahlreiche Einsätze aus der Landes- und Verbandsliga mit. Beide sollen die Möglichkeiten im Zentrum erweitern und zusätzliche Erfahrung in den Kader einbringen.

Auf der Torhüterposition schließt sich der 22-jährige Laurin Quast von der TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 der SG Weinstadt an. Zuletzt sammelte er dort Spielpraxis in der Bezirks- und Kreisliga. Für die Abwehr kommt der 20-jährige Ayyub Baroudi vom TSV Heimerdingen 1910. Der Defensivspieler wurde in der Jugend des SGV Freiberg ausgebildet und machte in Heimerdingen seine ersten Schritte im Aktivenbereich in der Landesliga.