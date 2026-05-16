Vier weitere Neue für den SV Lengede

– Foto: Jens Grothe

Der SV Lengede treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat gleich vier weitere Neuzugänge via Instagram vorgestellt. Mit Levin Mischeck, Cemre Görgülü, Emircan Örs und Damian Louis Friemel schließen sich vier junge Spieler dem Verein an.

Besonders viel Qualität verspricht sich der SVL von Mittelfeldspieler Levin Mischeck, der von Arminia Vechelde nach Lengede wechselt. Der 20-Jährige spielte bereits unter dem neuen Headcoach in Vechelde und bringt zudem Erfahrung aus den Nachwuchsleistungszentren des VfL Wolfsburg und von Eintracht Braunschweig mit. Der Verein hob insbesondere seine „Technik, Kreativität und Spielintelligenz“ hervor. Mischeck selbst erklärte zu seinem Wechsel: „Ich habe mich für Lengede entschieden, weil ich dort wieder mit vielen bekannten Gesichtern zusammenarbeiten kann und mich die Rahmenbedingungen insgesamt sehr überzeugen.“ In der aktuellen Saison lief er 16 Mal auf und steuerte bei 15 Startelfeinsätzen zwei Treffer bei.

Auch Offensivspieler Cemre Görgülü wechselt zum SV Lengede. Der 20-Jährige kommt vom MTV Wolfenbüttel und soll mit seiner Dynamik und Kreativität das Offensivspiel beleben. Der Verein beschreibt ihn als „technisch versierten Offensivspieler mit hoher Dynamik“, der mit Tempo und präzisen Schnittstellenpässen für Gefahr sorgt. Görgülü begründete seine Entscheidung so: „Das Trainerteam ist sowohl menschlich als auch sportlich richtig gut. Außerdem spielen auch Freunde von mir hier, was die Entscheidung einfacher gemacht hat.“ In zwölf Bezirksliga-Einsätzen erzielte er in der laufenden Saison zwei Treffer.