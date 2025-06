Vier weitere Neue für Alemannia Aachen II

Alemannia Aachen II bastelt weiter am Kader für die neue Saison in der Kreisliga B und kann vier weitere externe Neuzugänge vermelden. Mit Yavuz Ok, Benedict Ngono, Mahmud Rashid und Patrick Stoll stoßen Spieler mit ganz unterschiedlichen Profilen zur zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben.

Mit Benedict Ngono und Mahmud Rashid schließen sich zwei erfahrene Spieler der Alemannia-Reserve an. Die beiden 33-Jährigen waren zuletzt für den FV Vaalserquartier und VFL 05 Aachen aktiv und kennen die Kreisliga B bestens.