Vier Vertragsverlängerungen beim SV Holthausen Biene

– Foto: René Diebel

Der SV Holthausen Biene treibt die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und setzt dabei bewusst auf Kontinuität. Mit Fabian Thole, Fabian Lindenschmidt, Lukas Hüser und Timo Nichau haben vier Spieler ihre Verträge verlängert, die in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der Mannschaft waren. Der Verein setzt damit auf gewachsene Strukturen und bekannte Gesichter als wichtige Basis für die kommende Saison am Biener Busch.

Verlässliche Säulen in allen Mannschaftsteilen Kapitän Fabian Thole ist seit mehreren Spielzeiten fester Bestandteil der Abwehrreihe. Durch seine Übersicht, seine Routine und seine Verlässlichkeit übernimmt er eine zentrale Rolle im Defensivverbund und trägt sowohl auf dem Platz als auch im Mannschaftsgefüge Verantwortung. Fabian Lindenschmidt ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und sorgt dort für Ordnung und Laufstärke. In den vergangenen Jahren hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt und fungiert inzwischen als wichtiger Faktor zwischen Abwehr und Angriff.

Zwischen den Pfosten bleibt weiterhin Lukas Hüser gesetzt. Der Torhüter hat sich beim SV Holthausen Biene etabliert und verleiht der Mannschaft mit seiner ruhigen Art und seiner Präsenz zusätzliche Stabilität. Auch Timo Nichau bleibt dem Offensivbereich erhalten. Mit seiner Schnelligkeit und seiner Einsatzbereitschaft bringt er regelmäßig Bewegung in die gegnerische Abwehr und ist seit seinem Vereinsbeitritt ein fester Bestandteil des Angriffsspiels.