Vier Verlängerungen mit Signalwirkung

Der SC Spelle-Venhaus kann weiter auf Niklas Oswald, Marvin Kehl, Steffen Schepers und Tiark Höpfner bauen. Vier Spieler, vier unterschiedliche Geschichten, aber ein gemeinsames Zeichen: die Identifikation mit dem Verein ist groß.
Kehl bleibt trotz Angeboten - Oswald voller Tatendrang
Mit Marvin Kehl hält der SC Spelle-Venhaus einen Spieler, der nach eigenen Angaben sogar Anfragen aus Nordrhein-Westfalen vorliegen hatte. Dennoch entschied sich der Offensivspieler bewusst für einen Verbleib in Schwarz-Weiß. „Ich bekomme in Spelle das Beste geboten, was fußballerisch für mich möglich ist“, wird Kehl in den sozialen Netzwerken des Vereins zitiert.
Auch Niklas Oswald bleibt an Bord und geht damit in seine vierte Saison beim SCSV. Der schnelle Führungsspieler will nach schwierigen Phasen wieder angreifen und sich „verletzungsfrei“ neu beweisen. In der Kabine genießt Oswald laut Vereinsdarstellung weiterhin hohes Ansehen.
Schepers kämpft sich zurück - Höpfner fühlt sich zuhause
Besonders emotional ist die Geschichte von Steffen Schepers. Der Mittelfeldspieler musste in den vergangenen Jahren mehrere schwere Rückschläge verkraften, darunter einen Kreuzbandriss und eine Schambeinentzündung. Nach langen Ausfallzeiten will Schepers nun wieder angreifen und auf dem Platz das zeigen, was ihn schon zuvor ausgezeichnet hat: Leidenschaft und Einsatz.
Auch Tiark Höpfner setzt seine Zeit in Spelle fort. Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in Hamburg kehrte er zurück und fand beim SCSV nach eigener Aussage wieder die Freude am Fußball. In der Rückserie entwickelte sich Höpfner auf der rechten Seite zu einem konstanten Faktor und soll künftig weiterhin mit der Rückennummer 13 auflaufen.
Wie der SC Spelle-Venhaus auf seinen sozialen Kanälen mitteilte, setzen die Emsländer damit weiter auf Kontinuität und Identifikation mit dem Verein.