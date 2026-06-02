Vier Verlängerungen mit Signalwirkung Spelle setzt auf Kontinuität von P. M. · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Der SC Spelle-Venhaus kann weiter auf Niklas Oswald, Marvin Kehl, Steffen Schepers und Tiark Höpfner bauen. Vier Spieler, vier unterschiedliche Geschichten, aber ein gemeinsames Zeichen: die Identifikation mit dem Verein ist groß.

Kehl bleibt trotz Angeboten - Oswald voller Tatendrang Mit Marvin Kehl hält der SC Spelle-Venhaus einen Spieler, der nach eigenen Angaben sogar Anfragen aus Nordrhein-Westfalen vorliegen hatte. Dennoch entschied sich der Offensivspieler bewusst für einen Verbleib in Schwarz-Weiß. „Ich bekomme in Spelle das Beste geboten, was fußballerisch für mich möglich ist“, wird Kehl in den sozialen Netzwerken des Vereins zitiert.

Auch Niklas Oswald bleibt an Bord und geht damit in seine vierte Saison beim SCSV. Der schnelle Führungsspieler will nach schwierigen Phasen wieder angreifen und sich „verletzungsfrei“ neu beweisen. In der Kabine genießt Oswald laut Vereinsdarstellung weiterhin hohes Ansehen. Schepers kämpft sich zurück - Höpfner fühlt sich zuhause