Vier Verlängerungen bei zwei Landesliga-Spitzenteams

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Salomon Goes bleibt ein verlässlicher Leistungsträger an Bord. Der Außenspieler überzeugt mit großem Einsatz und bearbeitet seine Seite mit hoher Intensität, wodurch er dem Spiel wichtige Impulse verleiht.

Der TSV Ilshofen setzt weiter auf Kontinuität im Kader. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, kann auch künftig auf Salomon Goes und Mario Gehring bauen.

Auch Mario Gehring bleibt dem TSV erhalten. Nach zwei Kreuzbandrissen kämpfte sich der Defensivspieler eindrucksvoll zurück und unterstreicht damit seine enorme Mentalität. Mit seiner Zweikampfstärke und Ruhe im Spielaufbau zählt er zu den Führungsspielern im Team.

Auch wenn Gehring zunächst eine Reise plant, bleibt er Teil der Mannschaft und ein wichtiger Faktor im Teamgefüge.

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TSV Köngen

Der TSV Köngen treibt seine Kaderplanung weiter voran und setzt auf Kontinuität. Der Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, hat die Verträge mit Nico Hummel und Simon Prinz verlängert.

Hummel kehrte vor der Saison zu seinem Heimatverein zurück, wurde jedoch immer wieder durch Verletzungen ausgebremst. Trotz nur weniger Einsätze zeigte er seinen Ehrgeiz und kämpfte sich durch schwierige Phasen. Im Verein ist man überzeugt, dass er nach vollständiger Genesung mit seiner Physis und Mentalität wieder eine wichtige Rolle spielen kann.

Auch Simon Prinz bleibt an Bord. Der Mittelstürmer geht in seine achte Saison im Trikot der Köngener und überzeugte zuletzt mit konstant starken Leistungen. Als Teamplayer und verlässlicher Angreifer ist er aus der Mannschaft kaum wegzudenken.

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