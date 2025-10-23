Vier Verfolger messen sich: Wer hält den Kontakt zum TSV Köngen?



Der TSV Bad Boll trifft auf den SC Geislingen. Während die Gastgeber im Mittelfeld stehen und mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen könnten, kämpft Geislingen nach sieben Niederlagen um den Anschluss im Abstiegskampf.



Schlusslicht FV Sontheim/Brenz empfängt Spitzenreiter TSV Köngen. Die Gastgeber warten weiterhin auf ihren ersten Punkt, während Köngen seine beeindruckende Bilanz mit acht Siegen aus zehn Spielen fortsetzen möchte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen TSVgg Plattenhardt Plattenhardt 15:00



Der SV Böblingen hat die TSVgg Plattenhardt zu Gast. Böblingen will nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder zur Heimstärke finden, während Plattenhardt als Aufsteiger um Stabilität und wichtige Punkte im Tabellenkeller kämpft.



Die TSGV Waldstetten empfängt den 1. FC Eislingen zum Topspiel des Spieltags. Beide Teams gehören mit 21 Punkten zu den engsten Verfolgern von Köngen und wollen mit einem Erfolg ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen MTV Stuttgart MTV Stgt 15:00



Der TSV Ehningen trifft auf den MTV Stuttgart. Ehningen kann mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wiederherstellen, während der MTV im Tabellenkeller dringend auf ein Erfolgserlebnis angewiesen ist.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen GSV Maichingen Maichingen 15:00



Der TV Echterdingen empfängt den GSV Maichingen. Beide Mannschaften stehen mit neun Punkten im unteren Tabellendrittel und wollen sich mit einem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:00



Der FV Sportfreunde Neuhausen bekommt es mit dem VfL Sindelfingen zu tun. Neuhausen will nach sechs Siegen den positiven Trend fortsetzen, während Sindelfingen auswärts auf Konstanz hofft, um in Schlagdistanz zu den oberen Rängen zu bleiben.



Der TSV Bernhausen spielt gegen den SV Waldhausen – ein weiteres Duell aus dem Spitzenfeld. Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt, sodass ein Sieg im direkten Vergleich entscheidend für die Platzierung unter den Top drei sein könnte.