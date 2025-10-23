 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Vier Verfolger messen sich: Wer hält den Kontakt zum TSV Köngen?

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 11. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, steht ganz im Zeichen des Aufstiegsrennens, das an Spannung kaum zu überbieten ist. Tabellenführer Köngen muss auswärts bestehen, während Waldhausen, Eislingen, Bernhausen und Waldstetten dicht folgen. Im Tabellenkeller droht Sontheim der nächste Rückschlag, während Geislingen, Maichingen und Echterdingen dringend Punkte benötigen, um den Anschluss zu wahren.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:00

Der TSV Bad Boll trifft auf den SC Geislingen. Während die Gastgeber im Mittelfeld stehen und mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen könnten, kämpft Geislingen nach sieben Niederlagen um den Anschluss im Abstiegskampf.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

Schlusslicht FV Sontheim/Brenz empfängt Spitzenreiter TSV Köngen. Die Gastgeber warten weiterhin auf ihren ersten Punkt, während Köngen seine beeindruckende Bilanz mit acht Siegen aus zehn Spielen fortsetzen möchte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:00

Der SV Böblingen hat die TSVgg Plattenhardt zu Gast. Böblingen will nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder zur Heimstärke finden, während Plattenhardt als Aufsteiger um Stabilität und wichtige Punkte im Tabellenkeller kämpft.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
15:00

Die TSGV Waldstetten empfängt den 1. FC Eislingen zum Topspiel des Spieltags. Beide Teams gehören mit 21 Punkten zu den engsten Verfolgern von Köngen und wollen mit einem Erfolg ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:00

Der TSV Ehningen trifft auf den MTV Stuttgart. Ehningen kann mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wiederherstellen, während der MTV im Tabellenkeller dringend auf ein Erfolgserlebnis angewiesen ist.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:00

Der TV Echterdingen empfängt den GSV Maichingen. Beide Mannschaften stehen mit neun Punkten im unteren Tabellendrittel und wollen sich mit einem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:00

Der FV Sportfreunde Neuhausen bekommt es mit dem VfL Sindelfingen zu tun. Neuhausen will nach sechs Siegen den positiven Trend fortsetzen, während Sindelfingen auswärts auf Konstanz hofft, um in Schlagdistanz zu den oberen Rängen zu bleiben.

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
15:30

Der TSV Bernhausen spielt gegen den SV Waldhausen – ein weiteres Duell aus dem Spitzenfeld. Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt, sodass ein Sieg im direkten Vergleich entscheidend für die Platzierung unter den Top drei sein könnte.

