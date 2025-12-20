 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der FSV Jägersburg ist Tabellenführer in der Qualifikationsrunde
Der FSV Jägersburg ist Tabellenführer in der Qualifikationsrunde – Foto: Sport News Südwest

Vier Turniere vor dem Weihnachstfest

Qualifkation Zum Volksbanken-Hallenmasters geht in dritte Woche

Hier sehen sie die Spielpläne, Ergebnisse und die aktuellen Tabellen der vier Turniere an diesem Wochenende:

19.12.-21.12.2025 6. Chrismas Cup (SV Hellas Bildstock 51 WP)

20.12.2025 Qualifikationsturner (SG Erbach 44 WP)

20.12.-21.12.2025 Spanier-Bichler-Cup (SG Körprich-Bilsdorf 56 WP)

20.12.-21.12.2025 5. Il Ritrivo-Cup (SV Bliesmengen-Bolchen 51 WP)

Die aktuelle Tabelle der Qualifikation:

Hier alle Turnier auf einen Blick: Masters-Qualifikation

20.12.2025, 13:49 Uhr
Georg Müller