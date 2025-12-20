Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Der FSV Jägersburg ist Tabellenführer in der Qualifikationsrunde – Foto: Sport News Südwest
Vier Turniere vor dem Weihnachstfest
Qualifkation Zum Volksbanken-Hallenmasters geht in dritte Woche
Hier sehen sie die Spielpläne, Ergebnisse und die aktuellen Tabellen der vier Turniere an diesem Wochenende: