Vier Treffer zum Saisonauftakt: Winklbauers perfekter Start

700 Begeisterte kamen vergangenen Freitag zum Sportplatz in Bornheim für den Start der Saison 2025/26. "Die ersten Minuten waren noch etwas holprig, das gehört bei einem Saisonauftakt einfach dazu", so El Morabiti, "aber danach haben wir immer besser ins Spiel gefunden und die Kontrolle übernommen." So gut ins Spiel gefunden, dass er nach 25 Minuten den ersten Treffer der Saison erzielt, gefolgt vom 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und dem dritten Tor in der 50. Minute.

Voll im Fokus

Nach seinen Anfängen beim FC Sankt Augustin, will Bilal El Morabiti nun mit seiner Mannschaft beim SSV Merten durchstarten. "Mein Fokus liegt komplett auf dieser Saison und auf jedem einzelnen Spiel", antwortet der 26-Jährige auf die Frage, wo er sich in Zukunft fußballerisch sehe. Dieser Ehrgeiz scheint der Schlüssel zum Erfolg zu sein: "Ich hoffe, dass ich diesen Killerinstinkt die ganze Saison über beibehalten kann." Doch nicht nur in der Mittelrheinliga beweist er sich.

Die Icon League

Bilal El Morabiti überzeugt neben dem 11-gegen-11 auch beim 4-gegen-4 in der Icon League. Gegründet von Fußball-Weltmeister Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich, geht die Hallenfußball-Liga dieses Jahr in die dritte Saison. Seit der Gründung ist El Morabiti mit dabei und spielt teilweise mit und/oder gegen Profi-Fußballern im BUZZ Club. Das kleinere Feld, die speziellen Regeln und eine intensivere Stimmung lassen eine ganz neue Atmosphäre entstehen. Im engen Austausch mit seinem Trainer und der sportlichen Führung gelingt es dem Bayern-Fan der Mittelrheinliga und der Icon League mehr als gerecht zu werden und zu profitieren: "Klar ist es manchmal eine Herausforderung, beides zu kombinieren, aber es gibt mir die Chance, noch mehr Erfahrung zu sammeln."

"Unser Motto ist: Gewinnen um jeden Preis"

Mit Blick auf die bevorstehende Saison möchte der Mittelfeld-Spieler konstante Leistung zeigen und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen zum Erfolg verhelfen. El Morabiti ist selbstbewusst und davon überzeugt, dass den SSV Merten eine gute Saison erwartet. Das Auftaktspiel in Bornheim gibt dafür einen guten Vorgeschmack.

