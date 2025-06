Vier Treffer gegen den Meister: Bechthold mit Sahnetag

Angefangen bei seinem Heimatverein, dem SV Baal, entwickelte sich der 27-Jährige immer mehr zum Torjäger. Bechthold schoss Dynamo in der Saison 22/23 schon mit 24 Scorern in nur 16 Partien in die Kreisliga A. Dort gelangen ihm in der vergangenen Spielzeit weitere 24 Scorer in diesmal 26 Begegnungen. Am Ende hielt sein Team, auch durch ihn, mit nur zwei Zählern Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz die Klasse.

Es dauerte nur acht Minuten bis der starke Linksfuß das erste Mal einnetzte. Noch in der ersten Hälfte legte er zwei Tore nach (26., 45+2.). Sein letzter Treffer markierte den zwischenzeitlichen Stand von 7:2 (58.). "Das Spiel ist wie jedes andere in der Meisterschaft auch, wir wollen alles und immer gewinnen! Das mir vier Tore gelingen ist natürlich traumhaft, was ich natürlich auch zu einem großen Teil der Mannschaft zu verdanken habe", sagte der linke Mittelfeldspieler.

"Das Training und die Trainingsqualität war immer gegeben"

Der talentierte Mittelfeldspieler sieht klare Gründe dafür, dass er diese Saison noch treffsicherer war als noch in der vergangenen Spielzeit. "Diese Saison sind wir wesentlich eingespielter als Team, das sieht man an der Rückrunde mit nur einer Niederlage.

Das Training und die Trainingsqualität war immer gegeben. Wenn dann im Spiel jeder seinen Job erledigt, kommt die Treffsicherheit vorne von alleine", sagte er. Weiter führte er aus: "Zudem gaben mir das Trainerduo Stanni und Thorsten immer ihr vollstes Vertrauen, was mir unheimlich geholfen hat."

"Ich genieße es"

Bechthold wird in seine vierte Saison als Torjäger von Erkelenz gehen. Seine Statistiken sind außergewöhnlich: 63 Spiele, in denen ihm 53 Treffer und 25 Vorlagen gelangen. An einen Wechsel in eine höhere Spielklasse denkt der Real Madrid-Fan allerdings nicht. "Derzeit bin ich beim FC Dynamo total zufrieden. Ich genieße es total mit meinem besten Freund Brendan Schäfer zusammen für unsere Stadt zu spielen. Zudem sind die anderen Jungs auch einfach mega gut drauf", äußerte er. Für die kommenden Jahre will er jedoch nichts ausschließen. "Allerdings, was die Zukunft bringt weiß man nie. Aufgrund meiner Berufung ist es auch nur schwer vereinbar, da ich es zeitlich auch so oft schon nicht schaffe zu trainieren", erklärte Bechthold. Der Torjäger arbeitet in der Vertriebsberatung.

Aufstieg nicht möglich gewesen

Seine Mannschaft landete am Saisonende auf einem starken dritten Platz mit nur drei Zählern Rückstand auf den zweiten Rang. Jedoch wäre selbst eine Zweitplatzierung zu wenig gewesen, um am Ende tatsächlich aufzusteigen. "Aufgrund Quotient ist bei uns nur der erste Platz aufgestiegen, somit hätte uns das nichts gebracht", erzählte der 27-Jährige.

Wenn Bechthold allerdings weiterhin so treffsicher bleibt, könnte Dynamo ein echter Kandidat für den Aufstieg in der kommenden Spielzeit werden.