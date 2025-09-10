Vier Treffer, drei Punkte: Jonathan Krauß glänzt als Matchwinner

„Es war ein sehr besonderes Spiel für mich. Ich habe sehr davon profitiert, dass meine Mitspieler mich so super in Szene gesetzt haben. Wir haben als Team ein sehr gutes Spiel gemacht. Die ersten drei Punkte sind aufgrund unserer schlechten Ausgangslage umso wichtiger gewesen“, erinnert sich Krauß an den besonderen Tag.

Schon jetzt hat der 1. FC Köln-Fan mehr Tore erzielt als in der gesamten vergangenen Saison. Eine Entwicklung, die er selbst auf ganz pragmatische Gründe zurückführt: „Im vergangenen Jahr war ich aufgrund meines dualen Studiums in Münster untergebracht. Deswegen konnte ich nicht am Trainingsbetrieb und nur teilweise am Spielbetrieb teilnehmen", erzählt er, "Im letzten Spiel gegen Rott durfte ich unseren Top-Stürmer Mike Gebauer vertreten, der sonst hauptverantwortlich fürs Tore schießen ist. Umso schöner ist es, dass es direkt so gut funktioniert.“

Dass er und die Mannschaft so gut gestartet sind, hat für Krauß auch mit der veränderten Kadersituation zu tun: „Wir haben als Team dieses Jahr einige neue, junge, ambitionierte Spieler dazu geholt. Ich denke, das hat der ganzen Vorbereitung sehr geholfen", sagt der Student, "Wir konnten endlich mit vielen Leuten trainieren und richtig arbeiten. So konnte sich jeder sehr gut auf die Saison vorbereiten.“

Trotz seinem außerordentlichen Start in die Saison bleibt der Offensivspieler bescheiden. Große Zukunftsprognosen gibt er nicht ab: „Aktuell fühle ich mich sehr wohl in der Mannschaft. Über die Zukunft habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.“ Stattdessen zählt für ihn das Hier und Jetzt, und das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team: „Generell haben wir einen super Zusammenhalt in der Mannschaft. Auf und neben dem Platz stimmt die Chemie einfach." Vor allem nach dem ersten Sieg sei die Stimmung aber besonders gut: "Es war ein sehr wichtiger und wegweisender Sieg für die Saison."

Auf das kommende Spiel schaut Krauß voller Vorfreude: „Ich freue mich riesig auf das nächste Spiel gegen SV Eilendorf II. Wir gehen dieses wie jedes andere Spiel auch an. Das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte holen.“

Seine sportlichen Ziele sind klar definiert und zeigen, dass für ihn das Team immer Priorität hat: „An erster Stelle steht für uns der Klassenerhalt. Persönlich habe ich keine Ziele für die Saison. Ich brenne genauso wie das gesamte Team dafür, die Klasse zu halten. Ich hoffe, ich kann dem Team dabei helfen.“