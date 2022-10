Vier Traumtore gegen Messingen

Das hat richtig gutgetan! Auf das schwache Spiel gegen Brögbern am letzten Sonntag folgte jetzt ein hochverdienter 4:2-Erfolg gegen Adler Messingen. In der ersten Halbzeit hatte der FC mehr Ballbesitz, aber es fehlte die Durchschlagskraft. Also ging es torlos in die Pause.