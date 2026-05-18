Vier Transfers bei drei Bezirksligisten aus Württemberg

– Foto: Mika Traub

Der FC Marbach verstärkt in der Bezirksliga Enz/Murr seine Offensive mit Nikitas Skordoulis. Der 19-jährige Angreifer wechselt zur neuen Saison an den Leiselstein und kommt mit bemerkenswerten Zahlen aus seiner ersten Aktiven-Saison: 23 Tore in 24 Spielen. Skordoulis bringt Torriecher, Tempo und Abschlussstärke mit und gilt als vielversprechendes Talent. Für Marbach ist dieser Transfer ein klares Signal, die eigene Durchschlagskraft zu erhöhen. Im blau-gelben Trikot soll der Youngster nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

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VfL Kirchheim/Teck

Der VfL Kirchheim/Teck setzt in der Bezirksliga Neckar/Fils weiter auf den eigenen Nachwuchs. U19-Kapitän Liridon Azemi und Andreas Kuchinke rücken zur kommenden Saison fest in die erste Mannschaft auf. Azemi, 1,90 Meter groß und Innenverteidiger, kam bereits viermal bei den Aktiven zum Einsatz, unter anderem im Bezirkspokal gegen die TSG Salach. Auch der 18-jährige Kuchinke sammelte trotz U19-Spielberechtigung schon Minuten bei der Ersten, zuletzt im Pokal gegen den TSV Wernau. Kirchheim schafft damit klare Perspektiven für junge Spieler.

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SG Reutlingen

Die SG Reutlingen setzt in der Bezirksliga Alb auf Verjüngung aus den eigenen Reihen. Mohammed Baker und Sohaib Sendani rücken zur Saison 2026/27 in den Kader der ersten Mannschaft auf. Beide haben den Übergang aus der Jugend in den Aktivenbereich geschafft und zählen bereits zu den Leistungsträgern der zweiten Mannschaft. Da die Bezirksliga-Elf perspektivisch jünger werden soll, ist dieser Schritt folgerichtig. Je nach Entwicklung sollen Baker und Sendani sowohl in der Bezirksliga als auch in der Kreisliga Spielpraxis sammeln.

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