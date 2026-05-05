Vier Tore, zwei Vorlagen: Santiago Potenza verzückt Catania Kirchheim

Der 7:0-Auswärtssieg beim TSV Linsenhofen war weit mehr als nur ein Pflichtsieg; es war die emotionale Antwort auf eine schwierige Phase. „Unser Fokus war ab der ersten Minute da, da wir wussten, dass wir als Mannschaft was gutzumachen hatten nach den letzten drei Spielen inklusive dem Pokalspiel“, erklärt Potenza die Entschlossenheit seines Teams. Trotz der äußeren Bedingungen gab es kein Zurückweichen: „Wir waren fleißig, sind trotz der heißen Temperaturen viel gelaufen, und das Wichtigste meiner Meinung nach war, dass wir Spaß hatten – Spaß am Fußballspielen – und das haben wir auch als Team auf dem Platz gezeigt.“

Die Nachricht von der Wahl zum FuPa-Spieler der Woche erreichte den jungen Torjäger völlig unvorbereitet, doch die emotionale Wucht dieser Auszeichnung ist in jedem seiner Worte spürbar. „Vielen Dank erst mal. Tatsächlich habe ich gar nicht damit gerechnet, da es mir auch nicht bewusst war, dass es den Spieler der Woche gibt. Es bedeutet mir aber sehr viel, und ich weiß das sehr zu schätzen“, gesteht Potenza.

Die unbändige Lust am Torerfolg

Wer Santiago Potenza auf dem Feld beobachtet, sieht einen Spieler, der für den Moment lebt, in dem der Ball das Netz berührt. Ihm ist die Art des Treffers zweitrangig, solange der Erfolg des Teams gesichert wird. „Egal wie, jedes Tor ist mir lieb“, sagt der Angreifer über seinen Torhunger. Auf die Frage nach seiner Lieblingsrolle auf dem Feld gibt es für ihn nur eine Antwort, die seine Bestimmung unterstreicht: „Natürlich im Sturm.“

Ein Verein als Bollwerk der Professionalität

Seine sportliche Heimat beim AC Catania hat für den 20-Jährigen einen Stellenwert, der weit über den üblichen Fußball hinausgeht. Es ist die Symbiose aus Wärme und Anspruch, die ihn beflügelt. „Natürlich ist das familiäre Umfeld, was dieser Verein bietet, einzigartig. Und trotz dessen ist die Professionalität im Training und an den Spieltagen, obwohl wir hier ‚nur‘ vom Amateurfußball reden, einfach top. Ich glaube, diese Kombi vor allem findet man hier in der Region sehr, sehr selten. Ein Verein mit Traditionsbewusstsein und vielen engagierten Menschen“, schwärmt er über das Umfeld in Kirchheim.

Der Vater als ewiger Fixstern und Vorbild

Hinter der sportlichen Entwicklung steht eine familiäre Bindung, die Potenzas Weg von Beginn an geprägt hat. Sein größtes Idol findet er nicht im Fernsehen, sondern in der eigenen Familie. „Im Team auf jeden Fall mein Vater. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Er ist seit klein auf mein größtes Vorbild – sowohl durch seine berufliche Laufbahn wie auch Leidenschaft zum Fußball“, sagt er voller Stolz. Wenn er jedoch auf die Weltbühne blickt, sucht er sich Lehrer des Offensivspiels: „Bei den Profis sind es Fernando Torres und Mario Balotelli, da ich mir von ihnen einfach viel abschauen und lernen kann als Stürmer.“

Die unmissverständliche Mission Aufstieg

Aktuell rangiert der AC Catania auf dem dritten Tabellenplatz, doch die Ambitionen sind nach dieser Gala-Vorstellung größer denn je. Der Blick ist fest auf die Rückkehr in die Bezirksliga gerichtet. „Wir sind sehr froh darüber, wo wir aktuell in der Tabelle stehen, und wollen auf jeden Fall das Maximum rausholen bis zum Ende der Saison“, verkündet Potenza kämpferisch. Sein persönlicher Plan ist klar definiert: „Mein persönliches Ziel auf kurzfristige Zeit gesehen ist es auf jeden Fall, alles zu geben, um den Relegationsplatz zum Ende der Saison zu erreichen und um den Aufstieg zurück in die Bezirksliga zu spielen.“

Die Sehnsucht nach stetigem Wachstum

Potenza ist ein Spieler, der sich nicht auf dem Erreichten ausruht. Sein Hunger gilt nicht nur den Toren. „Langfristig will ich mich einfach sportlich wie auch persönlich weiterentwickeln und versuchen, das Maximum aus meinem Potenzial auszuschöpfen“, beschreibt er seine Vision. Es ist dieser ehrgeizige Blick nach vorne, der ihn zu einem spannenden Talent macht.

Lebensfreude abseits des grellen Flutlichts

Wenn die Fußballschuhe in der Kabine bleiben, sucht Potenza das Abenteuer und die Nähe zu seinen Liebsten. Er ist ein Entdecker, der die Welt mit offenen Augen sieht. „Ich reise gerne und versuche, viel zu erleben mit meiner Freundin, aber auch mit meinen Jungs“, verrät er über seine Freizeit. Es sind diese Momente der Freiheit, die ihm die Energie für seine Sturmläufe auf dem Rasen geben.

Zwischen Hörsaal und leidenschaftlichem Nebenjob

Auch abseits des Platzes beweist der 20-Jährige Disziplin und Zielstrebigkeit. Er baut sich ein Fundament für die Zeit nach der Karriere auf, ohne dabei die Bodenständigkeit zu verlieren. „Aktuell gehe ich zur Schule und mache mein Fachabi. Nebenher arbeite ich auch als Minijobber“, erklärt er seinen Alltag. Ein Leben zwischen Ausbildung, Arbeit und dem gegnerischen Strafraum – immer getrieben von der Hoffnung auf den nächsten großen Erfolg mit seinem AC Catania.