Vier Tore, zwei Vorlagen! Robin Schips ist der Spieler der Woche

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Robin Schips , Spitzname Robinho, ist ein 1,86m Hybrid aus Stürmer und Zehner, der am vergangenen Wochenende mal wieder seine ganze Qualität gezeigt hat. Beim 6:0 gegen den SV Lippach erzielte er vier Tore und legte zwei weitere für seine SGM Rindelbach/Neunheim auf. Damit war der leidenschaftliche Bayern-Fan an allen sechs Toren beteiligt und ist nun völlig zurecht Spieler der Woche.

FuPa: 6:0 habt ihr am Ostersamstag gegen den SV Lippach gewonnen. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Warum hat das Spiel so besonders gut für euch funktioniert?

FuPa: Du warst mit vier Toren und zwei Vorlagen an allen sechs Toren beteiligt. Dafür hast du sogar nur 55 Minuten gebraucht. Wie fühlt sich so eine Glanzleistung an? Wie kam es zur frühen Auswechslung?

Schips: Natürlich war es für mich persönlich ein mega Spiel dass ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Für so eine Leistung gehören aber auch immer noch 10 andere Teamkollegen dazu, die einem die Räume zum Abschluss ermöglichen oder den nötigen steckpass spielen. Auswechslungen sind immer Trainer Entscheidungen die man natürlich so hinnehmen muss, da wir aber am Ostermontag nochmals ein Spiel hatten wurden viele Spieler geschont ,wobei ich natürlich gerade bei so einer Leistung noch gerne länger auf dem Feld gestanden wäre. :)

FuPa: Insgesamt stehst du damit jetzt mit 15 Toren und zehn Vorlagen bei 25 Scorern. Damit hast du deine beiden starken vorherigen Saisons mit jeweils 21 und 24 Scorern schon übertroffen. Wie schafft du es Jahr für Jahr so konstant abzuliefern und dieses Jahr sogar noch einmal eine Schippe draufzulegen?

Schips: Die letzten 3 Jahre liefen für uns als SGM sehr gut. Durch den sehr starken Konkurrenzkampf im Team muss man Woche für Woche sein bestes geben, um dann am Sonntag auf dem Platz auch eine gute Leistung abzurufen. Zudem bin ich ein sehr ehrgeiziger Mensch, der immer versucht besser als die anderen zu sein und sich selber zu verbessern.

FuPa: Aktuell steht ihr mit vier Punkten Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz. Was wird im Saisonendspurt besonders wichtig, um noch einen Angriff auf Platz Eins zu starten? Ist die Meisterschaft überhaupt das ausgesprochene Ziel oder seid ihr mit dem Relegationsplatz zufrieden?

Schips: Ich denke es ist wichtig Eigenzell nicht kampflos den 1. Platz zu überlassen und ihnen immer dicht auf den Fersen zu bleiben, sobald sie eventuell mal Punkte liegen lassen. Wir schauen, wie schon die ganze Saison, Spiel für Spiel und werden in den restlichen Spielen alles dafür tun, dass wir noch möglichst viele Punkte sammeln. Jetzt zählen nur noch die Punkte und kein schöner Fußball. Das wichtigste ist dass jetzt alle Spieler bis zum Ende der Saison fit/gesund bleiben. Das Ziel vor der Saison lautete, dass wir aufsteigen wollen. Natürlich wäre die Meisterschaft nach so einer fast perfekten Saison besser als der Relegationsplatz, aber auch für diesen müssen wir noch einige Punkte sammeln. Falls es am Ende der Saison dann doch "nur" für den 2. Reicht werden wir ebenfalls alles dafür tun um unser ausgesprochenes Ziel zu erreichen und unseren 1. Aufstieg in der Geschichte der SGM zu feiern.