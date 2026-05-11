Vier Tore, zwei Platzverweise: Hitziges Derby in Freising

Enge Kiste: Freising United um Kathrin Danner (r.) ging gegen den FC Moosburg zweimal in Führung – und musste zweimal den Ausgleich hinnehmen. – Foto: Lehmann

Freising United und der FC Moosburg trennen sich 2:2. Unterbruck zieht in einem Neun-Tore-Spektakel den Kürzeren.

Während die Fußballerinnen des SV Geroldshausen am Wochenende die vorzeitige Meisterschaft feierten, zog der FC Gerolfing II seine Mannschaft zurück. Um den Auf- oder Abstieg dürfte es für die drei Kreisliga-Teams aus dem Landkreis Freising heuer also nicht mehr gehen – packende Partien lieferten sie sich an diesem Spieltag aber trotzdem.

SG Freising United – FC Moosburg 2:2 (1:0). Die zweitplatzierten Moosburgerinnen, die ohne Ersatzspielerin angereist waren, taten sich von Beginn an schwer. „Wir standen zu weit weg und haben kein Passspiel zustande bekommen“, haderte FCM-Trainerin Annika Lindhorst. Weitaus zufriedener war der Freisinger Coach Christoph Bosch: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und schöne Tore herausgespielt.“ Doch auch eine zweimalige Führung reichte nicht für den Derby-Sieg, weil die Moosburger Frauen direkt nach der Halbzeit und kurz vor dem Ende jeweils ausglichen. In der Schlussphase wurde es hitzig: Erst sah United-Trainer Peter Weinberger wegen mehrmaligen Meckerns Gelb-Rot – und in der 90. Minute bekam die bereits verwarnte Moosburgerin Juliane Huber nach einer Rangelei ebenfalls die Ampelkarte gezeigt.

„Wir hätten uns auch über eine Niederlage nicht beschweren dürfen. Das Unentschieden geht aber in Ordnung“, bilanzierte Lindhorst, deren Team am kommenden Wochenende spielfrei hat. Die Freisingerinnen kletterten auf den achten Tabellenplatz. Durch den Rückzug des FC Gerolfing II dürfte der Abstieg aber ohnehin kein Thema mehr sein. „Die Bestätigung vom BFV haben wir noch nicht. Wir gehen jedoch davon aus, dass alle anderen Teams in der Liga bleiben“, erklärt Bosch. Am Samstag (13 Uhr) gastieren die Meisterinnen des SV Geroldshausen in der Domstadt. Tore: 1:0 Antonia Huber (25.), 1:1 Nele Mezger (46.), 2:1 Julia Weinberger (69.), 2:2 Alena Wunderlich (84.).

SG Rohrbach/Geisenfeld – FCA Unterbruck 5:4 (2:1). „Da kam heute einiges zusammen“, sagte FCA-Trainer Rudolf Greiner hinterher. Schon beim Aufwärmen mussten die Bruckerinnen eine schlechte Nachricht wegstecken: Torhüterin Hannah Schäfer fiel verletzungsbedingt aus, Feldspielerin Verena Hofmann musste zwischen den Pfosten einspringen. „In der ersten halben Stunde haben wir gar nicht ins Spiel gefunden, da hätten wir eigentlich höher zurückliegen müssen“, so Greiner. Danach habe seine Mannschaft zwar phasenweise richtig guten Fußball gezeigt, individuelle Fehler luden die Gastgeberinnen aber zu einfachen Toren ein.

Greiner haderte jedoch nicht nur mit der Leistung seiner Elf, sondern auch mit der des Referees: Das Foul vor dem Elfmeter, der zum 3:2 führte, habe klar außerhalb des Strafraums stattgefunden. „Auch sonst waren einige seltsame Entscheidungen dabei.“ Am Freitag um 19.30 Uhr empfangen die viertplatzierten Bruckerinnen den ST Scheyern. „Da wollen wir weniger hektisch auftreten.“ Tore: 1:0 Teresa Stanglmayr (7.), 1:1/2:2 Lena Zaindl (35./48.), 2:1/4:3/5:3 Lisa Feil (42./68./73.), 3:2 Theresa Stichnoth (61./FE), 3:3/5:4 Suzana Stankovic (65./78.).