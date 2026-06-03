Vier Tore zum Glück: Pierre Nill ist der FuPa-Spieler der Woche

Die Freude steht dem bescheidenen Torjäger sichtlich ins Gesicht geschrieben, auch wenn die Ehrung für ihn völlig unerwartet kam. Auf die Frage, ob er mit der Ehrung als FuPa-Spieler der Woche in Mecklenburg-Vorpommern gerechnet habe, antwortete er voller Dankbarkeit: „Vielen Dank, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Es ist eine schöne Anerkennung und freut mich natürlich sehr.“

Der Kantersieg wird der Mannschaft und den Fans noch lange in Erinnerung bleiben. Pierre Nill blickt mit viel Stolz und Emotionen auf das geschichtsträchtige Spiel zurück und analysiert die packende Leistung auf dem Platz: „Ich denke, an diesem Tag hat einfach alles gepasst. Man muss auch ehrlich sein, der Gegner hatte sicherlich nicht seinen besten Tag erwischt. Trotzdem muss man in der Landesklasse erst einmal zehn Tore schießen. Besonders gefallen hat mir unsere Einstellung. Wir wollten jeden Ball und jeden Zweikampf gewinnen und haben trotz der vielen Tore nicht nachgelassen, sondern immer weiter nach vorne gespielt und weitere Treffer erzielen wollen.“

Das Kollektiv steht über dem persönlichen Erfolg

Obwohl er am liebsten im Zentrum des Geschehens wirbelt, stellt der Angreifer sein persönliches Ego komplett hintenan. „Ich spiele gerne im Sturm“, betont er, macht jedoch sofort unmissverständlich klar, dass für ihn ein Erfolg nur im Kollektiv entsteht: „Grundsätzlich ist es mir nicht wichtig, wer bei uns die Tore schießt. Die Mannschaft sollte immer im Vordergrund stehen. Natürlich freut man sich als Stürmer über jedes Tor. Am meisten Spaß macht es mir aber, einen schön herausgespielten Angriff, zum Beispiel über die Außenbahnen, erfolgreich abzuschließen.“

Die Aufbruchstimmung in Goldenstädt

Was ihn an seinem Verein VfB Goldenstädt fasziniert, geht weit über die reinen 90 Minuten auf dem Rasen hinaus. Die tiefe emotionale Bindung und Wertschätzung für die Entwicklung im Hintergrund spürt man in jedem seiner Sätze: „Mich begeistert vor allem die nachhaltige und engagierte Arbeit im Herren- wie auch im Jugendbereich. Es ist ein Verein, in dem sehr viel entsteht und ständig weiterentwickelt wird. Mit Maik Kaiser haben wir einen Vereinsvorsitzenden, der täglich daran arbeitet, den Verein noch besser aufzustellen, Sponsoren zu gewinnen und Projekte wie den Tribünenbau voranzutreiben. Mit Markus Ihde haben wir zudem einen Trainer, der eine starke Säule für die Mannschaft und den gesamten Verein ist. Erst vor zwei Wochen wurde auf unserem Hauptplatz eine automatische Bewässerungsanlage installiert. In Goldenstädt finden wir einfach hervorragende Bedingungen vor.“

Erfahrene Stützen und ein großes Vorbild

Der Teamgeist ist spürbar eng, getragen von einer harmonischen Mischung aus Routine und bedingungslosem Einsatz. Er schwärmt von der Qualität seiner Mitstreiter und blickt zugleich voller Bewunderung zu den ganz Großen des Weltfußballs auf: „Wir haben eine tolle Mannschaft und natürlich gibt es den einen oder anderen Mitspieler, mit dem man besonders gerne auf dem Platz steht. Mit Magnus Sabas und Jakob Ewert haben wir zudem sehr erfahrene Spieler in unseren Reihen. Darüber hinaus ist Harry Kane ein Spieler, zu dem ich aufschaue, nicht nur wegen seiner vielen Tore, sondern auch, weil er enorm viel für die Mannschaft arbeitet und investiert.“

Mit breiter Brust zum hochemotionalen Wiedersehen

Der Blick richtet sich nun zielgerichtet nach vorne, denn das nächste sportliche Highlight wartet bereits. Aktuell belegt das Team den dritten Tabellenplatz in der Landesklasse IV, und um den Traum vom Aufstieg am Leben zu erhalten, steht eine emotionale Zerreißprobe bevor: „Am Samstag erwartet uns mit dem Auswärtsspiel in Boizenburg eine sehr schwere Aufgabe. Um unsere Aufstiegschancen zu wahren, müssen wir dort unbedingt gewinnen. Für mich persönlich ist es natürlich ein besonderes Spiel, da ich zuletzt für die SG Aufbau Boizenburg gespielt habe und dort auf viele alte Bekannte sowie meinen Freund Fabian Lamer treffen werde. Dennoch fahren wir mit breiter Brust nach Boizenburg und werden alles geben, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.“

Zukunftspläne auf dem Platz und an der Seitenlinie

Auch mit 33 Jahren verspürt der frischgebackene FuPa-Spieler der Woche noch immer den unbändigen Hunger auf Fußball, schmiedet aber bereits langfristige Pläne, bei denen sein Nachwuchs die Hauptrolle einnimmt: „Ich möchte auf jeden Fall noch einige Jahre aktiv Fußball spielen. Danach ist es mein Plan, den Trainerschein zu machen. Vielleicht ergibt sich dann die Möglichkeit, gemeinsam mit meinem Sohn seine ersten Schritte im Fußball zu begleiten und ihn auf seinem Weg zu unterstützen.“

Das private Familienglück und das Fundament im Beruf

Abseits des Platzes findet der Torjäger seine Kraft und seinen Rückhalt im Kreis der Familie sowie in einer verantwortungsvollen beruflichen Tätigkeit, die ihm den nötigen Ausgleich bietet: „Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Frau und meinen beiden Kindern, meiner siebenjährigen Tochter und meinem zweijährigen Sohn.“ Dass er auch außerhalb des Rasens Führungsqualitäten besitzt, beweist sein Alltag: „Beruflich bin ich als Gruppenleiter Materialwirtschaft bei der Drinkuth AG in Boizenburg tätig.“