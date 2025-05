Vier Tore, viel Moral: Kevin Schöller glänzt im Abstiegskampf

Kevin Schöller vom TuS Oeventrop erzielt beim wichtigen 4:2-Auswärtssieg gegen Vatanspor Hemer vier Treffer. In einer schweren Saison will er dem Verein auch in der Kreisliga treu bleiben. Für ihn ist klar: „Wir greifen wieder an.“ FuPa Spieler der Woche

Mit einer beeindruckenden Leistung hat Kevin Schöller dem TuS Oeventrop am Wochenende endlich wieder einen Lichtblick in einer sonst schwierigen Saison beschert. Beim 4:2-Auswärtssieg bei Vatanspor Hemer war der Offensivmann gleich viermal erfolgreich – und damit der entscheidende Mann auf dem Platz.

Schöller steht nach 25 Einsätzen bei 13 Toren und 4 Vorlagen – ein starker Wert, vor allem in einer Mannschaft, die in der Bezirksliga Staffel 4 lange Zeit kein Spiel gewinnen konnte. Persönliche Ziele setzt sich der Angreifer dennoch nicht über Zahlen: „Mein Ziel ist immer, der Mannschaft zu helfen. Klar will man Tore schießen, aber ich lege da vor der Saison nichts fest.“

Trotz seiner starken Quote bleibt er bodenständig – der Erfolg des Teams steht für ihn an erster Stelle. Und dieser war in dieser Saison lange ausgeblieben.

Noch ist der Abstieg nicht besiegelt – aber realistisch

Der Sieg gegen Vatanspor Hemer hat das Abstiegsgespenst zwar kurz verscheucht, doch neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer bei noch drei ausstehenden Partien sind eine fast unlösbare Aufgabe. Wie geht man in Oeventrop mit der Situation um?

„Natürlich tat der Sieg mal wieder richtig gut“, sagt Schöller. „Wir werden jetzt weiter Gas geben, um noch ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Was dabei rauskommt, werden wir dann sehen.“

Die Stimmung in der Mannschaft? Kämpferisch – trotz der Tabellenlage. Man will sich nicht kampflos verabschieden.

Treue zum Verein – Schöller bleibt in Oeventrop

Während viele Spieler bei drohenden Abstiegen den Absprung suchen, bekennt sich Kevin Schöller klar zu seinem Klub: „Ja, ich werde in Oeventrop bleiben. Es gibt keinen Grund für mich, den Verein zu verlassen.“

Und das ist keine Floskel. Schöller hat mit dem TuS Oeventrop bereits Höhen und Tiefen erlebt – inklusive zweier Aufstiege in den vergangenen Jahren. 2019/20 und zuletzt 2023/24 gelang der Sprung in die Bezirksliga – Schöller war stets Teil der Erfolgsteams.

„Wir werden wieder angreifen“ – Blick auf die Zukunft

Schon in der Saison 2021/22 musste Oeventrop den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten – und schaffte den Wiederaufstieg. Für Schöller steht fest: Diese Geschichte kann sich wiederholen.

„Ich bin schon zweimal mit Oeventrop aufgestiegen. Wir werden nächstes Jahr wieder hart trainieren und hoffen, dass wir weniger Verletzungspech haben als dieses Jahr“, sagt er kämpferisch. Der Optimismus im Verein sei da – trotz allem.

Mit solchen Leistungen wie gegen Vatanspor Hemer und dem starken Rückhalt von Spielern wie Kevin Schöller stehen die Chancen jedenfalls nicht schlecht, dass TuS Oeventrop schon bald wieder Bezirksligaluft schnuppert, sollte man in dieser Saison absteigen.