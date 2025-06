Vier Tore, viel Emotionen und ein Abbruch.

Was wie ein sportlich erfolgreicher Abend begann, endete mit einem bitteren Nachgeschmack. Im 5.-Liga-Spiel gegen den FC Russikon II führte unsere Mannschaft nach rund 80 Minuten mit 0:4 – ein klarer Spielstand, der unsere Überlegenheit an diesem Tag widerspiegelte. Doch das Spiel wurde vom Schiedsrichter abgebrochen, nachdem die Stimmung auf dem Platz endgültig kippte.

In solchen Momenten zeigt sich, wie wichtig Führung und Deeskalation sind – nicht nur durch Spieler, sondern auch durch die Verantwortlichen an der Seitenlinie. Dass dies in diesem Spiel nicht gelungen ist, ist bedauerlich und hätte verhindert werden können.

Die Spannung entlud sich schliesslich nach einem intensiven Zweikampf, in dessen Folge ein Glattaler Spieler mit einer völlig inakzeptablen Reaktion die Kontrolle verlor. Eine rote Karte war die logische Folge – und wir verurteilen dieses Verhalten klar. Doch auch das Verhalten des Gegenspielers und die wiederholten Provokationen, die dieser Szene vorausgingen, dürfen nicht unerwähnt bleiben. Die anschliessende Eskalation betraf mehrere Spieler und auch beide Trainer – was dem Schiedsrichter keine andere Wahl liess, als die Partie vorzeitig zu beenden.

Was uns im Nachgang allerdings besonders irritiert hat, ist die Art und Weise, wie der FC Russikon die Ereignisse in seinem Spielbericht auf FUPA schildert. Der Text lässt jede Selbstkritik vermissen und versucht, Glattal Dübendorf als alleinigen Schuldigen darzustellen. Es wird der Eindruck erweckt, als habe Russikon in diesem Spiel keinerlei Rolle bei der Eskalation gespielt – ein Bild, das unserer Wahrnehmung in keiner Weise entspricht.

Emotionen gehören zum Fussball – und Fehler passieren. Doch wenn man über ein solches Spiel berichtet, sollte man die Verantwortung nicht einseitig weitergeben. Die Wahrheit ist oft komplexer als ein kurzer Spielbericht.

Wir wünschen uns, dass alle Beteiligten – Spieler, Trainer und Vereine – aus diesem Spiel lernen. Nicht jeder Sieg zählt, wenn er von solchen Bildern begleitet wird und nicht jede Niederlage muss schön geredet werden. Der Fussball verdient mehr Ehrlichkeit – auf dem Platz und darüber hinaus.