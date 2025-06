Vier Tore: Vasileiadis schickt den VfB Uerdingen in die Kreisliga

Zwar war der Relegationsvergleich gegen den Abstieg aus der Bezirksliga zwischen der Zweitvertretung von Ratingen 04/19 und dem VfB Uerdingen spätestens zur Pause des Rückspiels praktisch entschieden, führten die Ratinger nach dem 3:0 in Uerdingen doch schon wieder mit 1:0, dennoch hatte die Partie kurz nach der Pause noch einen Schlüsselmoment. Denn nach einem Foulspiel an Eleftherios Vasileiadis, das ein Teil der Uerdinger Anhänger hämisch kommentierte, fühlte sich der meist über den rechten Flügel angreifende Ratinger doch irgendwie herausgefordert.

Hatte er vor der Pause für den Führungstreffer gesorgt, so ließ er die Uerdinger in der Folge mehrfach bitterböse an sich abtropfen. Mit drei weiteren Treffern sorgte er dafür, dass es am Ende mit 5:0 neuerlich eine klare Angelegenheit für die Ratinger wurde, nur das 4:0 überließ er Nolan Manassa. "Ja, das war schon ganz gut so", erklärte der Vier-Tore-Mann nach der Partie, durchaus einräumend, dass ihm das noch einmal einen ordentlichen Push gegeben hätte. Das Holz, aus dem etwa auch Oliver Kahn geschnitzt war, der es nach eigener Angabe stets sogar ein wenig genoss, wenn weite Teile des Stadions gegen ihn waren.

Ratingens Mann des Abends, der eigentlich noch A-Junior ist und bislang dreimal in der Bezirksliga zum Einsatz kam, hat in 20 Einsätzen der A-Junioren-Niederrheinliga sechs Treffer erzielt - wodurch klar ist, dass es auch für ihn ein besonderer Abend war.

Das Resultat war am Ende sicherlich etwas drastischer, als es der Spielverlauf hätte vermuten lassen, doch letztlich bleibt zu konstatieren, dass die Uerdinger in der Summe dann eben doch ziemlich chancenlos waren - anders kann man ein 0:8 in Summe wohl auch kaum deuten. Fair gratulierte Uerdingens Coach Stefan G. Rex seinem Gegenüber Andreas Voss bereits, als das Spiel noch ein paar Sekunden auf der Uhr hatte. Nun müssen die Uerdinger also wieder in der Kreisliga A angreifen. während Ratingens Zweite in der Bezirksliga verbleibt. Versucht haben die Uerdinger sicher alles, aber es ging dann doch zu wenig.

So spielten sie

Ratingen 04/19 II – VfB Uerdingen 5:0

Ratingen 04/19 II: Ali Günes Karabiyik, Len Carlo Brammertz, Dustin Hörz (61. Yasin Bünyamin Uzun), Ibrahim Dibasy, Laurence Christos Westenhuber, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Tolga Ceylan (71. Schayan Safarpour-Malekabad), Ali Can Aktag (67. Sami Alnur Bachir Niam), Sven Kreyer (61. Osazuwa Victor Uwas), Eleftherios Vasileiadis - Trainer: Andreas Voss

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Leon Lindmüller, Aykut Tufan (34. Denis Shabani), Luka Peric, Lukas Steuten, Dogukan Bayrak, Mohamed Magassouba (57. Tolunay Eyuepoglu), Timm Bernd Goos, Elias Belaarbi (61. Ibrahim Bozkurt), Jonas Kremer, Mamadou Billo Kante (55. Gürhan Ger) - Trainer: Stefan G. Rex

Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Eleftherios Vasileiadis (31.), 2:0 Eleftherios Vasileiadis (53.), 3:0 Eleftherios Vasileiadis (66.), 4:0 Nolan Manassa (75.), 5:0 Eleftherios Vasileiadis (81.)