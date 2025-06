Vier Tore und fünf Vorlagen! Laura Rotärmel ist Spielerin der Woche!

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – die wertvollste Spielerin – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteurinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

FuPa: 12:1 lautete zum Abpfiff das Ergebnis eures Kantersiegs über die Spvgg Rommelshausen. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Auch in der Höhe verdient?

Torschützenkönigin, Pokalsiegerin, Meisterin. Mit diesen drei Titeln geht Laura Rotärmel nun in die wohlverdiente Sommerpause. Zusätzlich ist sie diese Woche nach ihren vier Toren und fünf Vorlagen FuPa-Spielerin der Woche. Im Interview erzählt die offensive Mittelfeldspielerin der SG Schorndorf wie sich diese Titel anfühlen und wie sie gefeiert werden.

FuPa: Du warst maßgeblich am Sieg beteiligt. Vier Tore und fünf Vorlagen gehen auf dein Konto. Wie fühlt sich das an? Ist dir sowas in der Art schon einmal gelungen?

Rotärmel: Das war mehr als verdient – ein absolut würdiger Abschluss für eine unglaubliche Saison, in der wir als Double-Sieger Geschichte geschrieben haben. Die letzten Spiele waren alle mit Druck verbunden, da ging es oft um alles. Umso schöner war es, im letzten Spiel einfach nochmal frei aufzuspielen, ohne Druck, dafür mit umso mehr Freude. Wir konnten das genießen, was wir uns gemeinsam erarbeitet haben – und das hat man auf dem Platz auch gespürt.

Rotärmel: Es fühlt sich einfach unglaublich an! Solche Spiele sind selten und etwas ganz Besonderes – für die ganze Mannschaft, aber natürlich auch persönlich. Wenn man mit neun Scorerpunkten direkt zum Erfolg beitragen kann, ist das ein unbeschreibliches Gefühl. In den 22 Jahren, in denen ich jetzt schon Fußball spiele, ist es mir tatsächlich immer mal wieder gelungen, mit mehreren Toren und Vorlagen aufzufallen. Solche Tage vergisst man nicht.

FuPa: Aber nicht nur dieses Spiel habt ihr gewonnen, sondern gleich den ganzen Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft! Der Titel stand zwar schon vorher fest, trotzdem habt ihr nochmal einen rausgehauen. Wie sehr freut ihr euch über den Titel und den damit verbundenen Aufstieg? Und wie und wo wurde oder wird vielleicht noch gefeiert?

Rotärmel: Vielen Dank! Es gibt im Fußball kaum etwas Größeres als die Meisterschaft – und wenn dann auch noch der Pokalsieg dazukommt, ist das einfach nur magisch. Das Gefühl kann man nicht beschreiben. Wir sind alle einfach nur glücklich!

Nach dem Meisterschaftsspiel haben wir erst etwas ruhiger gefeiert, da noch das Pokalfinale anstand. Aber nachdem wir auch das gewonnen haben, ging’s ab ins Bistro – und da haben wir bis spät in die Nacht unseren Doppelerfolg gefeiert.

Und damit ist noch lange nicht Schluss: Am Samstag hoffen wir, gemeinsam mit unseren Männern die nächste Meisterschaft in den Verein zu holen. Sie stehen nur noch einen Schritt davor – und wenn das klappt, wird nochmal richtig groß gefeiert. Dann wäre diese ohnehin schon unglaubliche Saison der SG Schorndorf endgültig gekrönt.

FuPa: Doch nicht nur im Team lief es diese Saison gut. Auch persönlich hast du abgeräumt. Mit 24 Toren und 13 Vorlagen bist du Torschützenkönigin und Topscorerin deiner Liga. Was lief in dieser Saison besonders gut für dich? Glaubst du, du kannst diese Zahlen nächste Saison in einer höheren Spielklasse wiederholen?

Rotärmel: Ich nehme mir vor jeder Saison mein persönliches Ziel vor: 20 Tore. Das ich dieses Mal sogar 24 Tore und 13 Vorlagen erreichen konnte, macht mich unglaublich stolz – besonders, weil diese Treffer für die Meisterschaft so wichtig waren. Aber ohne meine Mädels und das Trainerteam wäre das alles nicht möglich gewesen. Fußball ist ein Teamsport – und diese Saison war einfach der beste Beweis dafür. Ich werde sie nie vergessen.

Für nächste Saison setze ich mir wieder das gleiche Ziel – 20 Tore. Aber für mich steht der Erfolg der Mannschaft immer an erster Stelle. Wir wollen auch in der höheren Spielklasse zeigen, was wir können, weiterhin mit Spaß und Leidenschaft Fußball spielen – und beweisen, dass wir den Titel “Double-Sieger” mit Recht tragen.