Vier Tore und drei Highlights

– Foto: Kimi & Jürgen Mü

Dabei setzten sie mit vier eigenen Treffern und der hinten bis zum Ende stehenden Null auch die Tordifferenz wieder auf alte Verhältnis zurück.

Roger Fritzsch konnte seine Startelf auf insgesamt fünf Positionen mit den wieder verfügbaren Bamba, Hoyer (jeweils Gelbsperre), Dorn, Eichelkraut und Jünger (jeweils Verletzung) anpassen, musste mit Berger und Petzold infolge des Gastspiels in Struth aber auch auf zwei Akteure verzichten. Die Neuen halfen insbesondere dabei die Defensive zu stabiliseren. Ausdruck dessen war nicht nur Jüngers Weiße Weste, sondern auch beinahe ein Minimum an Geraer Chancen: Als Schleiz sich für einen Moment nicht gut gestaffelt hatte, musste Jünger im ersten Durchgang in höchster Not aus seinem Kasten eilen und kurz vor Kießling klären; im zweiten Durchgang war es ein Flachschuss des BSG-Stürmers, der knapp am Tor vorbeistrich. Ansonsten sprang bei den Gästen, die über Motor Kubitz und einige Passtafetten besonders auf ihrer linken Seite nicht schlecht in die Partie starteten, nichts Nennenswertes aus den Angriffsbemühungen heraus.

Stattdessen waren es die Gastgeber, die – wie schon zwei Wochen zuvor gegen Wacker Nordhausen – durch Joao Mendes und Albert Pohl in Führung gingen. Nach einem Abschluss David Langers klärte Wismuts Keeper unzureichend, sodass der schnellschaltende Portugiese, der im Hinspiel doppelt traf, sich mit dem 1:0 belohnen konnte (6.). Kurz darauf setzte Pätz aggressiv nach und köpfte zu Pohl, der aus der Drehung und gut 20 Metern über den Innenpfosten erfolgreich war (15.). Für Wismuts Schlussmann Michael Ernst hätte es sicherlich angenehmere Samstagnachmittagsbeschäftigungen gegeben. Der 41-Jährige musste Routinier Christoph Haase, der eine (Erzählungen zufolge) zumindest nicht unstrittige Rotsperre aus der Vorwoche aussitzen muss, im Kasten ersetzen und war mit gerade einmal sechs Pflichtspielen auf Kreisebene innerhalb der letzten fünf Jahre (!) wahrlich nicht um seine Aufgabe zu beneiden. Er stand u. a. beim 1:1 zwischen den Reserven des FSV und der BSG im Januar im Tor.