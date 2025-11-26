Vier Tore - Sven Rehfeld ist FuPa-Spieler der Woche

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐
Der Mittelfeldspieler (seit 2019 bei BW Spandau, vorher für den SC Charlottenburg in der Berlin-Liga und Landesliga aktiv) erwischte gegen Blau-Gelb Berlin einen seiner stärksten Tage überhaupt: Vier Treffer steuerte er zum Sieg in der Bezirksliga-Staffel 1 bei.
Rehfeld kommt damit in der laufenden Saison bereits auf sieben Tore und zehn Assists – eine Bilanz, die zeigt, wie wichtig er für die Spandauer geworden ist. BW Spandau steht derzeit auf Platz 7 mit 16 Punkten. Der Rückstand auf den Aufstiegsrang, den der Lichtenrader BC belegt, beträgt neun Zähler
Interview: FuPa Berlin mit Sven Rehfeld
FuPa Berlin: Sven, herzlichen Glückwunsch! Vier Tore beim 9:0 – Wahnsinn. Kannst du dich an ein torreicheres Spiel erinnern?
Sven Rehfeld: Öfter als an diesem Spieltag hab ich bisher noch nicht getroffen. Dementsprechend gut habe ich das Spiel vom Wochenende noch im Kopf. Vorher habe ich nur in der Jugend mal so viele Tore in einem Spiel geschossen. Aber unabhängig von den Toren war das unser bestes Spiel seit langem. Die Gesamtleistung des Teams macht es umso schöner.
FuPa Berlin: Glaubt ihr an den Aufstieg?
Rehfeld: Davon sind wir weit entfernt und es ist auch kein Thema bei uns in der Mannschaft. Wir haben es geschafft, uns zu stabilisieren und konstanter unsere Leistung abzurufen – vor allem zu Hause. Wenn wir so weitermachen, können wir sicher noch ein paar Plätze klettern. Dafür müssen wir aber auswärts erfolgreicher und stabiler werden.
FuPa Berlin: Warum spielst du bei BW Spandau?
Rehfeld: Ich bin in Spandau groß geworden. Bei BW spielen immer noch viele Freunde aus meiner Jugend – das macht es besonders. Dazu kommt die Vereinsstruktur, die sich sehr positiv entwickelt und mich hier sehr wohlfühlen lässt.
FuPa Berlin: Warum spielst du nicht höherklassiger?
Rehfeld: Ich habe nicht mehr den Ehrgeiz wie mit Anfang 20, am Leistungsmaximum zu spielen. Und der Körper macht auch nicht mehr alles mit – ich bin froh, wenn ich verletzungsfrei bleibe. Dazu kommt die mangelnde Zeit durch Arbeit und Privatleben.
FuPa Berlin: Wenn du dir einen Verein aussuchen müsstest – außer Hertha und Union – wo würdest du gerne spielen?
Rehfeld: Wenn ich einen wählen muss: der SC Charlottenburg. Ich hatte einige sehr schöne Jahre dort und viele positive Erinnerungen an die Zeit und den Verein.
FuPa Berlin: Welchen Spieler aus deiner Liga würdest du sofort holen?
Rehfeld: Am meisten beeindruckt hat mich in dieser Saison Alhassane Kante von Stern 1900 II. Er wäre sicher eine riesige Bereicherung für jede Mannschaft in dieser Liga.
FuPa Berlin: Lieblingsverein?
Rehfeld: Die TSG 1899 Hoffenheim – wegen der super Jugendarbeit, der offensiven Spielphilosophie und den innovativen Ideen.
FuPa Berlin: Die Fußballwoche hat nach 102 Jahren ihren Dienst eingestellt. Wie erreicht ein Medium heute die Fans?
Rehfeld: Das ist sehr schade – es hatte etwas Besonderes, die Zeitung am Kiosk zu kaufen. Ich denke aber, dass Fans im Amateursport heute besser online erreicht werden. Über Apps und soziale Medien können viel schneller Einblicke gegeben werden, und es werden mehr Interessierte erreicht.
__________________________________________________________________________________________________
