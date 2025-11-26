Vier Tore - Sven Rehfeld ist FuPa-Spieler der Woche

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

Sven Rehfeld hat beim 9:0-Kantersieg von Blau-Weiß Spandau gegen Blau-Gelb Berlin viermal getroffen – und sich damit zum klaren FuPa-Spieler der Woche geschossen. Im Interview (unten) spricht der 30-Jährige über seine Wurzeln, den Aufstiegskampf, Hoffenheim, Lieblingsspieler der Liga und die Frage, wie Amateurfußball seine Fans heute erreicht.

Der Mittelfeldspieler (seit 2019 bei BW Spandau, vorher für den SC Charlottenburg in der Berlin-Liga und Landesliga aktiv) erwischte gegen Blau-Gelb Berlin einen seiner stärksten Tage überhaupt: Vier Treffer steuerte er zum Sieg in der Bezirksliga-Staffel 1 bei. Rehfeld kommt damit in der laufenden Saison bereits auf sieben Tore und zehn Assists – eine Bilanz, die zeigt, wie wichtig er für die Spandauer geworden ist. BW Spandau steht derzeit auf Platz 7 mit 16 Punkten. Der Rückstand auf den Aufstiegsrang, den der Lichtenrader BC belegt, beträgt neun Zähler Interview: FuPa Berlin mit Sven Rehfeld FuPa Berlin: Sven, herzlichen Glückwunsch! Vier Tore beim 9:0 – Wahnsinn. Kannst du dich an ein torreicheres Spiel erinnern?

Sven Rehfeld: Öfter als an diesem Spieltag hab ich bisher noch nicht getroffen. Dementsprechend gut habe ich das Spiel vom Wochenende noch im Kopf. Vorher habe ich nur in der Jugend mal so viele Tore in einem Spiel geschossen. Aber unabhängig von den Toren war das unser bestes Spiel seit langem. Die Gesamtleistung des Teams macht es umso schöner. FuPa Berlin: Glaubt ihr an den Aufstieg?

Rehfeld: Davon sind wir weit entfernt und es ist auch kein Thema bei uns in der Mannschaft. Wir haben es geschafft, uns zu stabilisieren und konstanter unsere Leistung abzurufen – vor allem zu Hause. Wenn wir so weitermachen, können wir sicher noch ein paar Plätze klettern. Dafür müssen wir aber auswärts erfolgreicher und stabiler werden.

Sven Rehfeld in Aktion – Foto: Privat