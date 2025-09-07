Folgende Spielberichte enthält dieser Bericht: ASV Altenlingen - SV Alemannia Salzbergen VfL Weiße Elf Nordhorn - SV Langen SC Spelle-Venhaus II - SV Concordia Emsbüren SV Bad Bentheim - SV Sparta Werlte

Vier Tore, null Sorgen - Altenlingen im Spätsommerhoch ASV Altenlingen - SV Alemannia Salzbergen 4:0 (2:0)

Mit einer abgeklärten Vorstellung hat der ASV Altenlingen am 6. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems, Staffel 3, einen deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen Alemannia Salzbergen eingefahren. Bereits zur Pause war die Partie praktisch entschieden, in der zweiten Hälfte ließ die Elf von Trainerteam Altenlingen nichts mehr anbrennen. Nach einem zunächst offenen Beginn übernahm der ASV zunehmend die Spielkontrolle. In der 34. Minute brachte Felix Kaufhold die Hausherren mit seinem bereits fünften Saisontreffer in Führung, Thorben Klatt legte mustergültig auf. Nur drei Minuten später erhöhte Jakob Plaß auf 2:0, vorbereitet von Marvin Krämer, der damit schon seine zweite Vorlage in dieser Saison verbuchte. Salzbergen wirkte in dieser Phase defensiv überfordert und fand auch in der Folge keine Mittel gegen die druckvolle Offensive des ASV.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Altenlingen das Geschehen souverän. Die Defensive, zuletzt ohnehin im Aufwärtstrend, ließ kaum Chancen zu und stellte einmal mehr ihre Stabilität unter Beweis, drittes Zu-Null-Spiel in den letzten vier Pflichtpartien. Spätestens mit dem 3:0 durch Niklas Lingers (70.), nach feiner Flanke von Kevin Thomas, war die Begegnung endgültig entschieden. Den Schlusspunkt setzte Thorben Klatt (88.), der nach Vorlage des eingewechselten Marcel Hofschröer sein erstes Saisontor markierte. Mit dem Dreier springt der ASV auf den vierten Tabellenplatz und bestätigt die gute Form aus dem Pokalspiel gegen Schwefingen. Für die Alemannia hingegen wird die Lage immer prekärer. Das Team aus Salzbergen muss am Mittwoch (10.09., 20 Uhr) beim SV Bad Bentheim antreten, im Kellerduell Letzter gegen Vorletzter geht es um nicht weniger als die berüchtigte rote Laterne. Und wer weiß: Vielleicht leuchtet sie ja schon bald in einer anderen Richtung … VfL Weiße Elf Nordhorn fegt SV Langen mit 7:1 vom Platz

Gestern, 14:00 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SV Langen SV Langen 7 1 Abpfiff Mit einem eindrucksvollen 7:1-Heimerfolg hat der VfL Weiße Elf Nordhorn am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt und seine gute Form in der Bezirksliga untermauert. Besonders Simon Többen avancierte mit einem Dreierpack zum Mann des Tages. Die Partie begann furios: Bereits nach sechs Minuten brachte Cordes die Gäste per Strafstoß in Führung. Doch die Antwort der Weißen Elf ließ nicht lange auf sich warten. Ebenfalls vom Punkt trafen Többen (11.) und Warrink (21.), ehe Torjäger Rode mit einem Doppelpack (36./45.) noch vor der Pause auf 4:1 stellte. Nach Wiederanpfiff verflachte die Partie zunächst etwas, ehe die Gastgeber in der Schlussphase wieder den Ton angaben. Wolbert erhöhte in der 78. Minute auf 5:1, ehe erneut Többen (84./90.) den Schlusspunkt zum deutlichen 7:1 setzte. Mit nun zehn Punkten aus den letzten vier Spielen klettert das Team von Trainer Westerink auf Rang fünf und zeigt sich bestens gerüstet für die kommende Auswärtsaufgabe bei Union Lohne. Concordia Emsbüren siegt knapp in Spelle - 2:1-Auswärtserfolg beim U23-Team

Gestern, 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. II SV Concordia Emsbüren Emsbüren 1 2 Abpfiff Der SV Concordia Emsbüren hat am sechsten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim SC Spelle-Venhaus U23 setzte sich die Mannschaft nach starker erster Halbzeit knapp mit 2:1 durch. Der Liveticker von Marcel Geissing auf FuPa.net verzeichnete 3.935 Aufrufe. Die Gäste erwischten den besseren Start: Nach einem langen Ball von Eike Gongoll brachte Sven Wulkotte Concordia in der 19. Minute in Führung. Kurz vor der Pause legte Bennet Frericks nach Vorarbeit von Hendrik Lohaus zum 2:0 nach (45.). Spelle tat sich in den ersten 45 Minuten schwer, kam kaum zu klaren Abschlüssen und ging mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Bild: Spelle-Venhaus kam aktiver aus der Pause und belohnte sich früh mit dem Anschlusstreffer durch Markus Egbers (51.). Die Gastgeber drängten nun verstärkt auf den Ausgleich, während Emsbüren vermehrt auf Konter setzte. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim knappen 2:1-Erfolg für Emsbüren, das mit dem Auswärtssieg wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel sammelte. Spelle verpasste es hingegen, die gute zweite Halbzeit zu krönen. Rote Laterne flackert weiter in Bad Bentheim

