Vier Tore nach fünf Stunden Anreise: Clemens Bachmann rettet Dornberg

FuPa Spieler der Woche Nach einem nervenaufreibenden Abstiegskampf krönt Clemens Bachmann eine starke Saison mit einem Galaauftritt am letzten Spieltag: Vier Tore, eine Vorlage und der gesicherte Klassenerhalt. Auch mit 34 Jahren bleibt der Routinier beim TuS Dornberg – mit klaren Ansprüchen.

„Das war mein persönlicher Saisonabschluss – besser hätte es kaum laufen können“

Als Clemens Bachmann am Sonntagmorgen in Belgien ins Auto stieg, lagen fünf Stunden Fahrt vor ihm – und 90 Minuten Landesliga-Fußball. Am Ende wurde der Aufwand mehr als belohnt: Der 34-Jährige avancierte beim 7:3-Erfolg gegen Brakel mit vier Treffern und einer Vorlage zum Matchwinner – und sicherte TuS Dornberg damit den Klassenerhalt aus eigener Kraft.