Vier Tore nach Einwechslung: Nico Stracke rettet TSV Eller

„Ich bin Sportler und habe natürlich den Ehrgeiz, immer so viel wie möglich zu spielen“, betont Stracke. Doch mit seiner fabelhaften „Joker-Quote“ – der Torjäger erzielte 17 seiner 19 Saisontreffer als Einwechselspieler – steht er sich in gewisser Hinsicht selbst im Weg. „Dass der Trainer mich dann häufiger von der Bank aus bringt, ist irgendwo nachvollziehbar.“

Mit seiner besonderen Rolle beim Aufstiegsaspiranten kann sich Stracke gut arrangieren. „Ich bin ein Typ, der sich nicht viele Gedanken macht. Ich will dabei helfen, Spiele zu gewinnen. Ob ich das am Ende 20, 45 oder 90 Minuten machen darf, ist egal“, gibt Stracke Einblick in sein Mindset. Dieses hilft ihm letztlich auch auf dem Spielfeld. Während andere Kicker eine gewisse Anlaufzeit brauchen, um ins Laufen zu kommen, ist der Vollblutstürmer blitzschnell auf Betriebstemperatur. Stracke weiß dann sofort, wo das gegnerische Tor steht. Und er hat Mitspieler um sich herum, die ihn einzusetzen wissen.

„Ich bin kein Angreifer, der sieben Gegenspieler aussteigen lässt, bevor er ein Tor macht. Ich würde mich eher als Strafraumstürmer bezeichnen, der viele Treffer mit dem ersten Kontakt erzielt. Und das geht nur, wenn mich meine Mitspieler entsprechend mit Vorlagen füttern.“

