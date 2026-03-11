Vier Tore nach Einwechslung: Nico Stracke rettet TSV Eller

Der „Super-Joker“ hat die TSV Eller 04 am Sonntag vor der nächsten Blamage in der Bezirksliga bewahrt. Nachdem er im Laufe der Saison schon über Rhenania Hochdahl (15. Platz; 1:2), TSV Meerbusch II (18.; 2:3) und CfR Links (16.; 1:3) stolperte, geriet der Tabellenzweite am vergangenen Wochenende auch beim Tabellen-17. VdS Nievenheim ins Stolpern.
Beim Pausenstand von 0:2 zog Ellers Trainer Kerim Kara dann aber gerade noch rechtzeitig sein schärfstes Ass aus dem Ärmel. Mit der Einwechslung von Nico Stracke wendete sich das Blatt. Mit vier Toren war der 28-Jährige am Ende hauptverantwortlich dafür, dass der Tabellenzweite beim Vorletzten noch den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte.
Es ist nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass Stracke so ein Kunststück gelang. Auch beim 6:2-Sieg über den ASV Mettmann schnürte der Angreifer in der Hinrunde bereits einen Viererpack. Obwohl er bislang in der Liga nur in zwei von 18 Einsätzen über die volle Distanz auf dem Platz stand, stehen für Stracke schon 19 Saisontreffer in den Büchern. Im Durchschnitt braucht der Angreifer nur 52 Minuten um ein Tor zu erzielen.
Keine Frage. Könnte man sich den perfekten Einwechselspieler malen, Nico Stracke wäre die Schablone. „Auf Nico ist einfach Verlass. Egal wann man ihn bringt, er unternimmt immer alles für den Erfolg der Mannschaft“, lobt Kerim Kara seinen Vollstrecker. Für den Geadelten selbst ist die augenblickliche Situation nach eigenem Bekunden Fluch und Segen zugleich.
„Ich bin Sportler und habe natürlich den Ehrgeiz, immer so viel wie möglich zu spielen“, betont Stracke. Doch mit seiner fabelhaften „Joker-Quote“ – der Torjäger erzielte 17 seiner 19 Saisontreffer als Einwechselspieler – steht er sich in gewisser Hinsicht selbst im Weg. „Dass der Trainer mich dann häufiger von der Bank aus bringt, ist irgendwo nachvollziehbar.“
Mit seiner besonderen Rolle beim Aufstiegsaspiranten kann sich Stracke gut arrangieren. „Ich bin ein Typ, der sich nicht viele Gedanken macht. Ich will dabei helfen, Spiele zu gewinnen. Ob ich das am Ende 20, 45 oder 90 Minuten machen darf, ist egal“, gibt Stracke Einblick in sein Mindset. Dieses hilft ihm letztlich auch auf dem Spielfeld. Während andere Kicker eine gewisse Anlaufzeit brauchen, um ins Laufen zu kommen, ist der Vollblutstürmer blitzschnell auf Betriebstemperatur. Stracke weiß dann sofort, wo das gegnerische Tor steht. Und er hat Mitspieler um sich herum, die ihn einzusetzen wissen.
„Ich bin kein Angreifer, der sieben Gegenspieler aussteigen lässt, bevor er ein Tor macht. Ich würde mich eher als Strafraumstürmer bezeichnen, der viele Treffer mit dem ersten Kontakt erzielt. Und das geht nur, wenn mich meine Mitspieler entsprechend mit Vorlagen füttern.“
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: