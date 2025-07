Vier Tore in Unterzahl geschossen - FC Schwaig verliert trotzdem

Schwaig - Nach einer fabelhaften Landesliga-Saison und dem damit verbundenen Aufstieg gab es am Abend die mit Spannung erwartete Premiere in der fünfthöchsten Liga für die Sportfreunde Schwaig. Gegen den TSV Landsberg unterlag Schwaig in einer dramatischen Partie (1:1) 4:5.

Schwaig fehlt das Glück

In der 26. Minute aber musste FCS-Keeper Maximilian Huber hinter sich greifen. Landsbergs Daniele Sgodzaj nahm Tempo auf, setzte sich stark durch und traf ins linke Eck zur Gästeführung, 0:1. Die Sportfreunde aber zeigten, dass sie in dieser Saison kein Kanonenfutter sein werden. Zunächst scheiterte Ascher in der 37. Minute an TSV-Keeper Leopold Leimeister. In der 45. Minute ließ ihm Ascher keine Chance mehr, es war der hochverdiente Ausgleich für die Gastgeber, 1:1.

Doch Schiedsrichter Patrick Krettek hatte offenbar noch nicht genug, er pfiff die Partie noch einmal an und das sollte für den Aufsteiger Konsequenzen haben. Nach einem Pass in die Tiefe war FCS Keeper Huber schneller am Ball, Landsbergs Kapitän Maximilian Berwein rutschte in den Torhüter hinein und traf ihn dabei am Kopf. Das erzürnte die Schwaiger, die sich lautstark beschwerten und den Landsberger attackierten. Dabei schubste Schwaigs Florian Pflügler den Übeltäter weg. Der Unparteiische wertete dies als Tätlichkeit und Pflügler musste mit der roten Karte vom Feld. Berwein kam mit einer dunkelgelben Karte davon. Dann ging es in die Kabine.

FC Schwaig schießt vier Tore in Unterzahl

Wer dachte, dass die Partie nun zugunsten der Gäste entschieden sei, irrte sich gewaltig. Mit einer unglaublichen Willensleistung in numerischer Unterzahl drehte Ascher freistehend in der 56. Minute die Partie, 2:1. Schwaig spielte sich in einen Rausch hinein und die Gäste wirkten überrumpelt. Nur sieben Minuten später machte Ascher per Kopf aus kurzer Distanz seinen Dreierpack perfekt, Schwaig erhöhte auf 3:1. Doch dann sollte wieder Spannung aufkommen. Nur zwei Minuten später verkürzte Landsberg durch Jeton Abazi nach einer Ecke ebenfalls per Kopf auf 2:3.

Tiziano Mulas erzielte 19 Minuten vor dem Ende den neuerlichen 3:3-Ausgleich, als er den Ball ins Tor spitzelte. Nun hatten die Gäste das viel zitierte Momentum auf ihrer Seite und versuchten die drei Punkte mitzunehmen. Die Donbeck-Truppe aber war mental stark. Fünf Minuten vor dem Ende fasste sich Buchbach-Neuzugang Daniel Gaedke ein Herz und feierte mit dem 4:3 einen Traum-Einstand im Trikot der Sportfreunde, als er alleinstehend dem Landsberger Keeper keine Chance ließ.

Abazi aber machte den Partycrasher - der 25-Jährige, genannt „Bomber“, traf in der 88. Minute erst zum 4:4 und machte in der 90. Minute mit dem 5:4 den Deckel auf ein unglaubliches Bayernligaspiel, das keinen Verlierer verdient hatte. Schwaig kassiert damit nach fast einem Jahr wieder einmal eine Niederlage. Denn der FCS vergab durch Hofmaier und Ascher eine hochkarätige Doppelchance kurz vor dem Schlusspfiff.