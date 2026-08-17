Vier Tore in elf Minuten: TSV Schongau zerlegt Jahn Landsberg

Fußball; saison 2026/27; Totopokal Kreis Zugspitze; TSV Schongau (in Gelb) im Auswärtsspiel beim TSV Hohenpeißenberg am 22. Juli 2026 – Foto: Roland Halmel

Aufsteiger TSV Schongau feierte einen perfekten Einstand in der Kreisklasse. Vor allem in der Phase gleich nach der Pause brillierte das Team.

Gerade mal eine Halbzeit benötigte der TSV Schongau, um sich an das Niveau in der Kreisklasse zu gewöhnen. Als Schiedsrichter Hermann Keil zur zweiten Hälfte bat, brauchte der Aufsteiger nur elf Minuten, um die FT Jahn Landsberg in ihre Einzelteile zu zerlegen. Mit 4:0 (0:0) feierte der Liganeuling einen famosen Sieg beim Absteiger aus der Kreisliga. „Das waren richtig sauber herausgespielte Tore“, schwärmte Günther Fastner von seiner großartig auftrumpfenden Mannschaft. Der Schongauer Abteilungsleiter bereute es schon ein wenig, nicht rechtzeitig zum Anpfiff erschienen zu sein.

Der TSV besaß die erste richtige Chance, konnte aber einen Elfmeter nicht verwandeln (5.). Von diesem Fehlschuss ließ sich der TSV ebenso wenig beeindrucken wie von der robusten Gangart der Freien Turner, die nichts unversucht ließen, um dem Gegner den Schneid abzukaufen.

Schongau lässt sich den Schneid nicht abkaufen

Nur kamen sie mit dieser Tour an den Falschen. Der letztjährige Meister der A-Klasse 8 kassierte keine einzige Gelbe Karte, während sich die Landsberger neben vier Verwarnungen auch noch einen Platzverweis einhandelten. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt“, lobte Fastner seine Kicker, die trotz der Provokationen der Gastgeber cool blieben.

Christoph Hertl eröffnet den Schongauer Torreigen

Die passende Antwort gaben sie den Landsbergern in jener außergewöhnlichen ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel. Gerade zwei Minuten waren nach Wiederanpfiff absolviert, da eröffnete Christoph Hertl den Torreigen (47.). Nur drei Minuten später hieß es 2:0 nach einem Eigentor von Roman Simonenko. „Wir haben das erst gar nicht mitbekommen“, sprach Fastner von einer ziemlich unübersichtlichen Situation im Strafraum der Platzherren. Die verloren fünf Minuten später vollkommen die Orientierung, was Adrian Beinhofer das 3:0 ermöglichte (55.). Damit auch wirklich nichts mehr anbrannte, machte Sebastian Hentschke in der 58. Minute mit dem Treffer zum 4:0 endgültig den Deckel auf diese Partie.

Schongauer Tore wunderbar herauskombiniert

Fastner war nicht nur begeistert vom unwiderstehlichen Zwischensprint seiner Mannschaft, sondern auch von der Art und Weise, wie sie die vier Tore herauskombiniert hatte. „Über zwei, drei Stationen, super, das macht Spaß.“ Nur dem Jahn verging dabei die Laune, der vollkommen überrascht von der reifen Leistung der Schongauer schien. Trainer Fabian Melzer konnte es sich in der verbleibenden halben Stunde leisten, seinen Ersatzspielern ein bisschen Praxis zu offerieren. Auch sie erledigten ihre Aufgaben gewissenhaft und sorgten so für den perfekten Saisonstart in der Kreisklasse.