Vier Tore in der Schlussphase: SV Leonberg/Eltingen rettet sich spät

Die 26. Runde der Bezirksliga Enz/Murr brachte am Wochenende einige klare Siege, darunter der beeindruckende 6:0-Erfolg von SV Salamander Kornwestheim bei VfB Neckarrems-Fussball. Während oben in der Tabelle weiterhin ein spannendes Rennen um die Spitzenplätze läuft, bleibt das untere Drittel von Abstiegssorgen geprägt.

SV Germania Bietigheim setzte sich mit einem 2:0-Sieg bei SV Pattonville durch. Riccardo Garofano brachte die Gäste in der 58. Minute in Führung, und Livio Falco sorgte in der Nachspielzeit (90.) für den Endstand.

SV Salamander Kornwestheim zeigte eine beeindruckende Leistung bei VfB Neckarrems-Fussball und siegte mit 6:0. Stefano Nicolazzo erzielte in der 12. Minute das erste Tor, gefolgt von Lionel Schmidt in der 22. und Marco Reichert in der 45. Minute. Sandro Freitas erzielte noch vor der Pause das 4:0 (45.+2), während Marco Reichert (61.) und Lionel Schmidt (82.) den Sieg mit weiteren Toren absicherten.

Im Spiel zwischen FC Marbach und TV Aldingen setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Brahim Santino Renz brachte Aldingen bereits in der 9. Minute in Führung, bevor Pablo Mailänder in der 14. Minute den Ausgleich erzielte. Renz schnürte seinen Doppelpack in der 27. Minute und sicherte den Sieg für TV Aldingen. ---

Der TSV Schwieberdingen setzte sich mit 3:2 gegen den FV Dersimspor Ludwigsburg durch. Guiseppe Masso traf bereits früh in der 2. und 9. Minute zur Führung. Doch Nicola de Pilla verkürzte in der 70. Minute auf 3:1, bevor er in der 90.+7 noch den 3:2-Anschluss erzielte. Der FV Dersimspor Ludwigsburg hatte zudem in der 49. Minute einen Foulelfmeter durch Davide Cappella vergeben. ---

Im spannenden Spiel zwischen TSV Nussdorf und TASV Hessigheim setzte sich Nussdorf mit 3:2 durch. Johannes Wizemann (26.) und Hakan Atalay (36.) brachten Nussdorf mit 2:0 in Führung, bevor Filippo Russo für Hessigheim in der 69. und 83. Minute ausglich. In der 90.+1 Minute erzielte Hakan Atalay den Siegestreffer für Nussdorf. ---

Spvgg Besigheim und TSV Phönix Lomersheim trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Ulas-Can Uysal (37.) und Kay Hachmann (68.) brachten Besigheim mit 2:0 in Führung. Doch Lukas Buck (74.) und Oliver Lochmüller (90.+2) sicherten Lomersheim den späten Ausgleich. ---

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II gewann mit 2:1 bei SpVgg Renningen. Noa Geiger brachte Renningen in der 26. Minute in Führung, aber Jean Louis Bikoi (59.) und Berin Kardumovic (77.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. ---

In einem spannenden Duell trennten sich SV Leonberg/Eltingen und TSV Merklingen mit 3:3. Ioannis Savvoulidis brachte Merklingen in der 36. Minute in Führung, aber Patrik Hofmann (51.) glich aus. Dzanan Mehicevic (83.) und Jakob Wehl (85.) brachten Merklingen erneut in Führung, doch Florian Hofmann (90.) und Patrik Hofmann (90.+2) sicherten Leonberg das Unentschieden.