Vier Tore in 60 Minuten

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Diese Woche hat sich Egli Milloshaj durchgesetzt. Beim 6:2-Auswärtssieg des KSV Baunatal gegen Türk Gücü Friedberg erzielte der 31-Jährige vier Tore in gut 60 Minuten und war damit der überragende Mann des Spiels. Der 1,78 Meter große Linksfuß, der auf der linken offensiven Seite zu Hause ist und beruflich als Finanzbuchhalter arbeitet, spricht im Interview über einen unerwartet deutlichen Erfolg, seine starke Tagesform und ein großes Ziel mit dem KSV.
FuPa: Hast du mit einem Sieg gerechnet beziehungsweise mit einem so deutlichen Erfolg?
Egli Milloshaj: Nein. Wir wollten dorthin fahren und das Spiel gewinnen, aber dass wir so hoch gewinnen, hätte ich nicht gedacht.
FuPa: Du selbst warst mit vier Toren in gut 60 Minuten maßgeblich beteiligt. Gute Tagesform oder woran lag es?
Egli Milloshaj: Gute Tagesform, ja – und natürlich auch die hervorragende Vorarbeit meiner Mannschaftskollegen.
FuPa:Deine letzten drei Tore fielen binnen weniger Minuten. Was war da los?
Egli Milloshaj: Wir hatten gute Ballgewinne im Mittelfeld und haben die Konterchancen eiskalt ausgenutzt.
FuPa: Durch euren Sieg ist das Rennen um Platz drei spannend ohne Ende. Wie schätzt du eure sportliche Lage ein?
Egli Milloshaj: Platz drei ist auch unser Ziel, da Eddersheim einfach zu weit weg ist.
FuPa: Wie sieht deine persönliche Zukunft in den kommenden Jahren aus? Du bist schon einige Jahre im Amateurfußball dabei und in der fünften Liga angekommen – was wäre noch ein Ziel?
Egli Milloshaj: Ganz klar: der Aufstieg mit dem KSV Baunatal in die Regionalliga!