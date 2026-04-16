Vier Tore in 60 Minuten

FuPa: Hast du mit einem Sieg gerechnet beziehungsweise mit einem so deutlichen Erfolg?

FuPa: Du selbst warst mit vier Toren in gut 60 Minuten maßgeblich beteiligt. Gute Tagesform oder woran lag es?

Egli Milloshaj: Nein. Wir wollten dorthin fahren und das Spiel gewinnen, aber dass wir so hoch gewinnen, hätte ich nicht gedacht.

Egli Milloshaj: Gute Tagesform, ja – und natürlich auch die hervorragende Vorarbeit meiner Mannschaftskollegen.

FuPa:Deine letzten drei Tore fielen binnen weniger Minuten. Was war da los?

Egli Milloshaj: Wir hatten gute Ballgewinne im Mittelfeld und haben die Konterchancen eiskalt ausgenutzt.

FuPa: Durch euren Sieg ist das Rennen um Platz drei spannend ohne Ende. Wie schätzt du eure sportliche Lage ein?

Egli Milloshaj: Platz drei ist auch unser Ziel, da Eddersheim einfach zu weit weg ist.

FuPa: Wie sieht deine persönliche Zukunft in den kommenden Jahren aus? Du bist schon einige Jahre im Amateurfußball dabei und in der fünften Liga angekommen – was wäre noch ein Ziel?

Egli Milloshaj: Ganz klar: der Aufstieg mit dem KSV Baunatal in die Regionalliga!