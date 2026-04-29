Vier Tore in 33 Minuten: Tunc dreht auf – und Hespe träumt Der 39-jährige Offensivspieler wird zum Spieler der Woche in Niedersachsen und führt den TSV Hespe mit einer Gala-Leistung von Christian Kurth · Heute, 16:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carolin Krding

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Manchmal braucht es keinen Startelfeinsatz, um ein Spiel zu prägen. Caglayan Tunc, beim TSV Hespe nur „Charly“ genannt, kam beim 9:0-Kantersieg gegen den FC Stadthagen erst nach 58 Minuten ins Spiel – und schrieb dennoch die Geschichte des Tages. Vier Tore, ein Assist in gerade einmal 33 Minuten: eine Ausbeute, die selbst im Amateurfußball Seltenheitswert hat. Der 39-Jährige, im offensiven Mittelfeld zuhause, 1,82 Meter groß, bewies eindrucksvoll, dass Erfahrung und Spielverständnis oft den Unterschied machen. Mit nun 21 Saisontreffern gehört Tunc ohnehin zu den prägenden Figuren der Liga. Die Grundlage für den höchsten Saisonsieg legte jedoch die gesamte Mannschaft. Nach der 0:3-Niederlage in der Vorwoche war die Reaktion deutlich. „Wir wollten die Pleite unbedingt wiedergutmachen“, erklärt Tunc – und lobt zugleich Trainer Erkan Aslan, der das Team „überragend vorbereitet“ habe.

Von Beginn an setzte Hespe den Gegner unter Druck, führte bereits zur Pause komfortabel und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Tunc selbst kam nach einer leichten Zerrung zunächst von der Bank, nutzte seine Einsatzzeit aber maximal: Treffer in der 62., 67. (per Foulelfmeter), 76. und 81. Minute sowie die direkte Beteiligung an einem weiteren Tor unterstreichen seine außergewöhnliche Effizienz an diesem Nachmittag. Fünf Spieltage vor Schluss spitzt sich das Rennen um den Aufstieg zu – und Hespe ist mittendrin. Tabellenplatz eins mit 52 Punkten, dicht gefolgt von der Konkurrenz: Die Ausgangslage ist klar. „Das ist eine riesige Chance für den Verein“, sagt Tunc, der mit dem Klub Geschichte schreiben will. Noch nie spielte der TSV Hespe in der Bezirksliga, entsprechend groß ist die Motivation, den Spitzenplatz zu verteidigen.

Dabei bringt Tunc nicht nur seine Tore ein, sondern auch Erfahrung aus höheren Ligen – von der Junioren-Bundesliga bis zur Regionalliga. Perspektivisch zieht es den Disponenten, der privat Anhänger von Borussia Dortmund ist, ins Trainergeschäft. Als spielender Co-Trainer sammelt er bereits Praxis – und will diesen Weg weitergehen. Dass ihn der Fußball auch mit 39 Jahren noch antreibt, überrascht dabei kaum. „Ganz ohne geht es nicht“, sagt Tunc, der sich noch einige Jahre auf dem Platz sieht. Für ihn ist der Amateurfußball mehr als nur Wettbewerb: Er sei die Basis für alles, „hier werden Werte wie Teamgeist, Disziplin und Verantwortung vermittelt“. Er betont: "Was den Reiz ausmacht, ist genau diese Mischung: Leidenschaft, Ehrlichkeit und Nähe. Du kennst die Leute im Verein, die Zuschauer stehen direkt am Platzrand, und nach dem Spiel sitzt man zusammen. Das ist viel greifbarer als im Profibereich." Genau diese Mischung aus Leidenschaft, Nähe und Ehrlichkeit lebt der TSV Hespe derzeit Woche für Woche – und mit einem Spieler wie Tunc, der selbst in kurzer Einsatzzeit Spiele entscheiden kann, scheint der Traum vom Aufstieg greifbar.