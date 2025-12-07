– Foto: Schmietow

Vier Tore in 28 Minuten: A/O lässt Stade im Derby keine Chance Die Gäste dominierten das Geschehen von Beginn an Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Ahlerstedt/O Stade

Klare Angelegenheit im Derby der Fußball-Landesliga: Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat den VfL Güldenstern Stade mühelos mit 5:1 bezwungen. So einseitig lief die Partie.

Stade. A/O überwintert nach diesem Sieg vorerst als erster Verfolger von Spitzenreiter SV Drochtersen/Assel II auf dem zweiten Platz der Tabelle. Stade hat in der Rückrunde mit Blick auf den Klassenerhalt eine Mammutaufgabe vor sich. Fr., 05.12.2025, 20:00 Uhr VfL Güldenstern Stade Stade SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O 1 5 Abpfiff + Video

Die Gäste dominierten das Geschehen von Beginn an. Enes Badur scheiterte zunächst an einer Fußabwehr von Torhüter Luca Pauls (5.). Nur eine Minute später war aber Bruder Eren nach einem Steckpass durch das Zentrum zur Stelle (6.). Kurz darauf griff A/O mit einer feinen Kombination über die rechte Seite an, nach der Len Behnke mit einem Kontakt die Kugel über die Linie drückte (9.). Stade nutzt kurze Überzahl

Für den VfL Güldenstern öffnete sich kurz die Tür, als Ahlerstedts Müller mit Nasenbluten am Seitenrand behandelt werden musste. In Überzahl stocherte David Vollmers den Ball über die Linie, weil A/O ihn nicht aus der Gefahrenzone bekam (18.). Als ein Rückpass von Moritz Vedovelli zu kurz geriet, hatte Sturmspitze Fynn Linzer den Ausgleich auf dem Fuß, traf mit seinem Versuch aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz (21.).