Vier Tore in 22 Minuten: Thielker-Elf überrollt Gessel-Leerssen

Mit einem souveränen 4:0-Erfolg beim FC Gessel-Leerssen hat der RSV Rehburg seine Pflichtaufgabe am 4. Spieltag der Bezirksliga gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Marcus Thielker legte in den ersten zwanzig Minuten einen wahren Blitzstart hin und entschied die Partie praktisch schon in der Anfangsphase. Delbrin Haso avancierte mit einem Doppelpack zum Spieler des Spiels, auch wenn das gesamte Team durch eine konzentrierte Leistung überzeugte.
Schon nach vier Minuten brachte Haso den RSV mit einem platzierten Abschluss in Führung, nur vier Minuten später legte der Angreifer erneut nach. Thore Busse erhöhte in der 17. Minute auf 3:0, ehe Kaan Uysal mit einem sehenswerten Treffer nach 22 Minuten den Schlusspunkt unter die torreiche Anfangsphase setzte. Gessel-Leerssen, das bereits früh verletzungsbedingt den Torwart wechseln musste, fand in dieser Phase kaum Zugriff auf das RSV-Spiel.
Zweite Halbzeit ohne Glanz, aber souverän
Nach der Pause verflachte das Spiel, auch weil ein Platzverweis bei den Gastgebern die Partie zusätzlich entschleunigte. Rehburg kontrollierte das Geschehen, ohne noch einmal das hohe Tempo der Anfangsphase aufzunehmen. In der Defensive überzeugten vor allem der erneut starke Torwart Nils Bleeke sowie Innenverteidiger Muhammed-Talha Baykus, die brenzlige Situationen souverän klärten. Offensiv verpasste es die Thielker-Elf in der Schlussphase mehrfach, das Ergebnis durch Konter noch deutlicher zu gestalten.
RSV festigt Position im oberen Mittelfeld
Mit nun sieben Punkten aus vier Spielen klettert Rehburg auf Rang sieben der Tabelle. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt zwar bereits fünf Punkte, doch der Auftritt in Syke dürfte Mut für die kommenden Aufgaben machen. Gessel-Leerssen bleibt dagegen mit nur einem Punkt aus vier Partien auf einem direkten Abstiegsplatz.
Die Aufstellungen:
FC Gessel-Leerssen:
Jacob (22. Kühtmann) – Amicone, Hoops (46. Garbsch), Ehlers, Stöver, Bauer, Malguth, Sagert (67. Wichmann), Beuke (76. Meißner), Bade, Nolte (65. Kaschel)
Trainer: Maik Hüneke
RSV Rehburg:
Bleeke – Zielke, Baykus (52. Papmeier), Wöltge, Busse, Gilke (46. T. Thielker), Isocki, Cesur, I. Hasso (65. Obisesan), D. Haso, Uysal (76. Jalkh)
Trainer: Marcus Thielker
Tore:
0:1 D. Haso (4.)
0:2 D. Haso (8.)
0:3 Busse (17.)
0:4 Uysal (22.)
Schiedsrichter: Pius Göbberd
Aktuelle Tabellensituation:
Rehburg: Platz 7, 4 Spiele, 7 Punkte, 10:5 Tore
Gessel-Leerssen: Platz 14, 4 Spiele, 1 Punkt, 2:12 Tore