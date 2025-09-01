– Foto: Philipp Reichelt

Vier Tore in 22 Minuten: Thielker-Elf überrollt Gessel-Leerssen RSV Rehburg mit Blitzstart zum Auswärtssieg – Delbrin Haso trifft doppelt Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Gessel-L Rehburg

Mit einem souveränen 4:0-Erfolg beim FC Gessel-Leerssen hat der RSV Rehburg seine Pflichtaufgabe am 4. Spieltag der Bezirksliga gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Marcus Thielker legte in den ersten zwanzig Minuten einen wahren Blitzstart hin und entschied die Partie praktisch schon in der Anfangsphase. Delbrin Haso avancierte mit einem Doppelpack zum Spieler des Spiels, auch wenn das gesamte Team durch eine konzentrierte Leistung überzeugte.

Gestern, 15:00 Uhr FC Gessel-Leerssen Gessel-L RSV Rehburg Rehburg 0 4 Abpfiff Schon nach vier Minuten brachte Haso den RSV mit einem platzierten Abschluss in Führung, nur vier Minuten später legte der Angreifer erneut nach. Thore Busse erhöhte in der 17. Minute auf 3:0, ehe Kaan Uysal mit einem sehenswerten Treffer nach 22 Minuten den Schlusspunkt unter die torreiche Anfangsphase setzte. Gessel-Leerssen, das bereits früh verletzungsbedingt den Torwart wechseln musste, fand in dieser Phase kaum Zugriff auf das RSV-Spiel.

Zweite Halbzeit ohne Glanz, aber souverän Nach der Pause verflachte das Spiel, auch weil ein Platzverweis bei den Gastgebern die Partie zusätzlich entschleunigte. Rehburg kontrollierte das Geschehen, ohne noch einmal das hohe Tempo der Anfangsphase aufzunehmen. In der Defensive überzeugten vor allem der erneut starke Torwart Nils Bleeke sowie Innenverteidiger Muhammed-Talha Baykus, die brenzlige Situationen souverän klärten. Offensiv verpasste es die Thielker-Elf in der Schlussphase mehrfach, das Ergebnis durch Konter noch deutlicher zu gestalten.