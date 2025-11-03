Vier Tore in 22 Minuten: SV Planegg-Krailling II überrollt ESV München – Oteniara glänzt

Der SV Planegg-Krailling II hat den ESV München in der Kreisklasse 3 München mit 5:0 deutlich besiegt. Yusuf Oteniara traf dabei unter anderem doppelt.

Wir haben unsere Lehren aus dem letzten Spiel gezogen“, bilanzierte SVP-Trainer Mohamed Essa nach dem 5:0-Kantersieg gegen den ESV München am Sonntag. Schon im Keller-Kracher bei der zweiten Mannschaft des SV Aubing, sieben Tage zuvor, hatte Planeggs Kreisklasse-Reserve zur Pause komfortabel mit 4:0 geführt.

Schon nach einer halben Stunde lag die Essa-Elf mit 4:0 in Front. „Wir haben es am Anfang hervorragend gemacht. Ich fand uns sogar noch besser als letzte Woche“, schwärmte der Trainer nach Abpfiff. In vorderster Angriffslinie stachen besonders Yusuf Oteniara und Razak Sandow heraus. Beide Sommer-Neuzugänge, die bereits bei Sentilo Blumenau unter Essa gespielt hatten, schnürten in der Startphase der Begegnung je einen Doppelpack.

Den Vorsprung verspielten die Würmtaler im zweiten Durchgang jedoch zwischenzeitlich. Eine ähnlich dominante erste Hälfte wie in Aubing legten der SVP II auch im Heimspiel gegen ESV München hin – mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Defensive diesmal nach der Pause nichts mehr anbrennen ließ.

Yusuf Oteniara mit drei Scorern

„Sie waren außergewöhnlich in Form. Ich musste schon fragen, was mit ihnen eigentlich falsch ist“, scherzte der Übungsleiter. Oteniara legte seinem Sturmkollegen – neben seinen zwei Toren – zudem noch einen Treffer auf und avancierte damit zum Spieler des Spiels, wie Essa befand: „Er war immer aktiv und ist unglaublich viel gelaufen.“

Mit viel Wut im Bauch kam der ESV dann aus der Kabine, Planegg war diesmal allerdings auf den plötzlichen Widerstand vorbereitet. „Wir haben in der Halbzeit genau besprochen, dass wir in den ersten 15 Minuten kein Gegentor kassieren dürfen“, erklärte Essa.

Hamza Hassan musste nicht mehr ins Tor und trifft

Die erste Drangphase nach dem Seitenwechsel überstanden die Würmtaler und hatten das Geschehen damit weiter im Griff. „Der Gegner war motiviert und ist sehr hoch angelaufen. Dadurch sind aber Löcher entstanden, die wir zu unserem Vorteil nutzen konnten“, analysierte der SVP-Coach.

Eine dieser Situationen veredelte Hamza Hassan in der Schlussphase der Partie und sorgte für den 5:0-Endstand. In der Vorwoche hatte der 19-Jährige noch zwischen den Pfosten aushelfen müssen. Essa: „Es freut mich für ihn. Im Feld fühlt er sich natürlich deutlich wohler.“