Zur Pause noch zäh wie ein verregneter Sonntag in der Kreisklasse, nach dem Seitenwechsel dann plötzlich Feuerwerk: Esterwegen II überrollt Aschendorf II in einer wilden zweiten Halbzeit und Liveticker-Mann Simon Jansen mittendrin.

Die erste Hälfte hatte vieles, was Amateurfußball ausmacht, nur keine Tore. Esterwegen kam zwar zu Chancen, etwa durch Luca Wolke, der allein vor dem Torwart auftauchte, oder Tim Stricker, dessen Versuch pariert wurde. Doch der Ball wollte nicht rein.

Kurzum: 0:0 zur Pause. Kategorie: „Da geht noch was.“

Aschendorf? Haderte mehr mit sich selbst als mit dem Gegner. Zwischenzeitlich wurde sich lautstark auf dem Platz angegangen – Ballbesitz als Forderung, Umsetzung eher Mangelware.

Zweite Halbzeit: Erst Nackenschlag, dann Tornado

Kaum war der Pausentee verdaut, schlug Aschendorf zu: Wladimir Klein staubte in der 49. Minute zur Führung ab - 0:1.

Doch was dann folgte, war eine Demonstration der Kategorie „Jetzt reicht’s aber auch“:

Minute: Gerd Burlager verwandelt einen Handelfmeter zum 1:1

Minute: Bastian Meibers staubt zur Führung ab – 2:1 (leicht abseitsverdächtig)

Minute: Alexander Martin erhöht auf 3:1 (ebenfalls mit Abseits-Diskussionspotenzial)

Minute: Barry Amadou macht das 4:1 nach Querpass von Justin Brechters

Vier Tore in 17 Minuten – Esterwegen II hatte plötzlich alles im Griff, was zuvor noch fehlte.

Zum Schluss noch ein bisschen Drama

Aschendorf kam durch Eduard Fuchs (88.) noch zum 4:2, ein schöner Schuss in die rechte Ecke.

Und als wäre das nicht genug, verabschiedete sich Tom Bakker in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot – der Schlusspunkt unter einem Spiel, das erst spät wach wurde.

Fazit:

Ein verdienter Sieg für Esterwegen II, die sich nach der Pause für ihren Aufwand belohnten und eine zweite Halbzeit, die man so schnell nicht vergisst.

Gesehen und festgehalten von: Liveticker-Schreiber Simon Jansen, der dieses Spiel von „zäh“ zu „ziemlich wild“ miterleben durfte.