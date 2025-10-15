Vier Tore in 15 Minuten

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Der FC Oberelsungen feierte gegen die SG Weser/Diemel einen souveränen 5:1-Auswärtssieg – und im Mittelpunkt stand Dorian „Dori“ Schmand. Der 23-jährige Zehner glänzte mit vier Treffern in nur 15 Minuten und führte seine Mannschaft quasi im Alleingang zum deutlichen Erfolg.
„Wir hatten das Spiel von Anfang an gut unter Kontrolle, haben unsere Chancen diesmal eiskalt genutzt und uns so verdient durchgesetzt“, resümierte Schmand, der als Polizeikommissaranwärter auch auf dem Platz für Ordnung sorgt.
Über seine persönliche Gala sagte er mit einem Schmunzeln: „Ich habe einfach einen richtig guten Tag erwischt – aber das war nicht nur Glück. Ich versuche immer, der Mannschaft das zu geben, was sie braucht. Heute waren es eben Tore.“ Und selbstverständlich blieb die Konsequenz nicht aus: „Wenn man vier Tore macht, bleibt die Kiste natürlich nicht aus – die bringe ich beim nächsten Training mit.“
Sportlich blickt Schmand ambitioniert in die Zukunft: „Ich möchte nochmal angreifen und an meine Jugendzeiten anknüpfen. Das Ziel ist, das Maximum aus mir herauszuholen.“ Vor dem kommenden Heimspiel gegen den TSV Deisel zeigt sich der Rechtsfuß selbstbewusst, aber wachsam: „In dieser Liga ist jeder Gegner eine Herausforderung. Aber wenn wir wieder so auftreten, bin ich überzeugt, dass wir die Punkte zuhause behalten.“