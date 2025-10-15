– Foto: Priscilla Geppert/Nele Schuffe

Vier Tore in 15 Minuten Schmand überzeugt beim Kantersieg des FC Oberelsungen

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Der FC Oberelsungen feierte gegen die SG Weser/Diemel einen souveränen 5:1-Auswärtssieg – und im Mittelpunkt stand Dorian „Dori“ Schmand. Der 23-jährige Zehner glänzte mit vier Treffern in nur 15 Minuten und führte seine Mannschaft quasi im Alleingang zum deutlichen Erfolg.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SG Weser/Diemel SG Weser FC Oberelsungen Oberelsungen 1 5 Abpfiff „Wir hatten das Spiel von Anfang an gut unter Kontrolle, haben unsere Chancen diesmal eiskalt genutzt und uns so verdient durchgesetzt“, resümierte Schmand, der als Polizeikommissaranwärter auch auf dem Platz für Ordnung sorgt.