Vier Tore für das große Ziel: "Mit Brieske aufzusteigen"

Mit vier Toren und einer Vorlage schoss sich Tobias Schumann am vergangenen Spiel zum entscheidenden Akteur in der Landesliga Süd. Beim deutlichen 6:0-Auswärtssieg seines FSV Glückauf Brieske/Senftenberg gegen den SV Grün-Weiß Lübben lieferte der Mittelfeldspieler eine herausragende Leistung ab, die ihm die Auszeichnung als FuPa-Spieler der Woche in Brandenburg einbrachte.

Den Grundstein legte Schumann bereits in der zehnten Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter gegen den Lübbener Torwart Tom Seegert. Noch vor der Pause erhöhte er mit zwei weiteren Treffern in der 36. und 39. Minute, ehe er in der 63. Minute sein viertes Tor nachlegte. Für den Endstand sorgten die eingewechselten Philipp Ricco Barnack (74.) und Samuel Schulze (75.).

Dass die Partie eine derart einseitige Wendung nehmen würde, kam für den Protagonisten ebenso überraschend wie die folgende Auszeichnung. „Nein, damit habe ich nicht gerechnet, aber ich habe auch vor dem Spiel nicht damit gerechnet, vier Tore zu erzielen.“

Geschlossenheit und Teamchemie

Trotz seiner herausragenden individuellen Ausbeute stellte Schumann den kollektiven Gedanken in den Vordergrund. „Ich denke, jeder einzelne Spieler hat zu großen Teilen das umgesetzt, was uns die Trainer vor der Partie mitgegeben haben“, erklärte er mit Blick auf das Trainertrio um Mario Kühnel, Uwe Bierfreund und Marcel Czyply-Justus.

Die mannschaftliche Geschlossenheit sei der Schlüssel zum Erfolg: „Dazu kommt die hervorragende Teamchemie, die uns in vielen Situationen hilft. So etwas macht es einem individuell auf dem Platz leichter.“ Seine eigene Rolle beim Torabschluss relativierte er: „Die Mitspieler arbeiten sehr gut, und dann gibt es einen von elf Spielern, der das vollendet. Das war in dieser Partie dann viermal meine Aufgabe.“

Lob für die Flügelspieler

Besonders hebt er die Zusammenarbeit mit den Außenspielern hervor: „Für mich persönlich ist es sehr angenehm mit Flügelspielern wie Maximilian Schurig. Durch die technischen Voraussetzungen und die Schnelligkeit lassen sie auch die nicht so guten Pässe noch geplant aussehen.“

Diese Harmonie auf dem Platz spiegelt auch Schumanns tiefe Verbundenheit zum Verein wider, für den er seit der Jugend spielt. Den FSV mache vor allem „der Zusammenhalt im ganzen Verein“ besonders. Hinzu kämen das „Vertrauen der Trainer in meine Leistung und Motivation“ sowie „über die Jahre viele enge Freundschaften“.

Ambitionen des Aufsteigers

Derzeit belegt der Aufsteiger den siebten Tabellenplatz. Für den Neuling ist dies eine solide Ausgangsbasis. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft und dadurch können wir zum jetzigen Zeitpunkt recht zufrieden sein mit dieser Saison“, ordnet Schumann die sportliche Lage ein. Der Blick richtet sich jedoch weiter nach vorn: „Die restlichen Spiele werden noch einmal eine Probe für unser Team und die Chance, vielleicht ein paar Plätze zu klettern.“ Dafür müsse die Mannschaft an die jüngsten Leistungen anknüpfen und sich stetig weiterentwickeln.

Mittel- und langfristig möchte Schumann, der abseits des Fußballs durch Laufen, Kraftsport und Tauchen fit bleibt, „mit Brieske weiter oben angreifen“. Sein ultimatives Karriereziel ist dabei klar definiert: „Mein Ziel wäre es, in meiner Karriere mit Brieske aufzusteigen.“