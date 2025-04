Vier Tore, eine Vorlage: Kwarteng überragt bei Oeynhausens Kantersieg

Gerhard Kwarteng war der überragende Mann beim 6:2-Erfolg des FC Bad Oeynhausen gegen den Hövelhofer SV. Der 30-Jährige erzielte vier Tore selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor. Seit November ist er in Topform – mit zehn Treffern und zwei Vorlagen in der Landesliga Westfalen Staffel 1. Jetzt wurde er zum FuPa-Spieler der Woche gewählt.

„Mein Team hat mich perfekt in Szene gesetzt“

Mit seinem Viererpack hatte Kwarteng maßgeblichen Anteil am deutlichen Heimsieg. Der Offensivspieler betont jedoch die geschlossene Mannschaftsleistung: „Wir wurden überragend vom Trainerteam eingestellt, und meine Mitspieler haben mich perfekt in Szene gesetzt. So konnte ich meine Stärken optimal einsetzen.“