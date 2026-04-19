Vier Tore, ein Assist – Suaterna-Florez erledigt die HSG im Alleingang

Im Stile eines Spitzenteams hat der SC St. Tönis seine Aufgabe bei der Holzheimer SG erledigt. Das Team von Trainer Bekim Kastrati fertigte den Aufsteiger mit 5:0 (1:0) ab und wahrte seine Chance, eine Saison in der Oberliga erstmals als Tabellendritter zu beenden – rückt aufgrund des Erfolgs des KFC Uerdingen im Spitzenspiel gegen VfB 03 Hilden sogar bis auf vier Punkte auf Platz zwei heran.
Auch aufgrund der schwierigen personellen Lage nahm Kastrati nur zwei Änderungen in der Startelf vor. Für Simon Sell rückte Tim Schrick zwischen die Pfosten, Maksym Lufarenko ersetzte den erkrankten Maximilian Pohlig. Der Sportclub kontrollierte die Partie von Beginn an und ließ den Aufsteiger kaum zur Entfaltung kommen. Einziges Manko in der ersten halben Stunde war die Chancenverwertung. Zunächst kamen die Gäste nicht an Holzheims Keeper Ryuji Kuwajima vorbei, der gegen Luis Montenegro Romero (10.), Tyler Nkamanyi (15.) und Morten Heffungs erste gute Möglichkeiten vereitelte. Doch der SC hielt Kurs, hatte nach wie vor mehr vom Spiel und wurde schließlich mit der überfälligen Führung belohnt. Eine Hereingabe von Romero beförderte Julian Suaterna-Florez über die Linie und erzielte damit seinen 17. Saisontreffer (32.). Der SC blieb das dominante Team und ging schließlich mit einer angesichts der vergebenen Möglichkeiten zu knappen, aber hoch verdienten Führung in die Pause.
An den Kräfteverhältnissen änderte sich auch mit Wiederanpfiff nichts. Und wieder stand zunächst Kuwajima im Blickpunkt. Der SG-Kepper musste sich aber bald zum zweiten Mal geschlagen geben, als Suaterna-Florez nach Vorarbeit von Romero zum 2:0 traf (55.). Nur sechs Minuten später schnürte der Kolumbianer einen Dreierpack. Heffungs schickte den Torjäger auf die Reise und in Bedrängnis schraubte der 29-Jährige mit dem 3:0 sein Torkonto auf 19 hoch (61.).
Holzheim gab noch mal ein Lebenszeichen von sich, doch eigentlich war die Begegnung entschieden. Die Intensität hochhalten, forderte Kastrati zuletzt. Dem kam seine Mannschaft trotz des deutlichen Vorsprungs nach. Nach einer sehenswerten Kombination war erneut Suaterna-Florez zum 4:0 zur Stelle (69.) und gab anschließend die Vorlage zum 5:0 durch den eingewechselten Mario Knops (71.). Kastrati wechselte nun munter durch und so kam auch der A-Jugendliche Phil Wanninger noch zu seinem Oberliga-Debüt.
Immer näher rückt unterdessen das Finale im Niederrhein-Pokal, das im Duisburger Wedau-Stadion ausgetragen wird. Lediglich der Termin ist noch nicht klar. Steigt der MSV direkt auf oder qualifiziert sich als Vierter der 3. Liga direkt für die erste Runde im DFB-Pokal, findet die Partie am bundesweiten Endspieltag der Amateure am 23. Mai statt. Sollten die Meidericher Dritter werden, hätten die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga (22. und 26. Mai) Vorrang und das Pokalfinale müsste verschoben werden.