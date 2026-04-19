Vier Tore, ein Assist – Suaterna-Florez erledigt die HSG im Alleingang

Auch aufgrund der schwierigen personellen Lage nahm Kastrati nur zwei Änderungen in der Startelf vor. Für Simon Sell rückte Tim Schrick zwischen die Pfosten, Maksym Lufarenko ersetzte den erkrankten Maximilian Pohlig. Der Sportclub kontrollierte die Partie von Beginn an und ließ den Aufsteiger kaum zur Entfaltung kommen. Einziges Manko in der ersten halben Stunde war die Chancenverwertung. Zunächst kamen die Gäste nicht an Holzheims Keeper Ryuji Kuwajima vorbei, der gegen Luis Montenegro Romero (10.), Tyler Nkamanyi (15.) und Morten Heffungs erste gute Möglichkeiten vereitelte. Doch der SC hielt Kurs, hatte nach wie vor mehr vom Spiel und wurde schließlich mit der überfälligen Führung belohnt. Eine Hereingabe von Romero beförderte Julian Suaterna-Florez über die Linie und erzielte damit seinen 17. Saisontreffer (32.). Der SC blieb das dominante Team und ging schließlich mit einer angesichts der vergebenen Möglichkeiten zu knappen, aber hoch verdienten Führung in die Pause.