Vier Tore auf Asche und Abschied im Sommer

– Foto: Sascha Eisenbeiß

Diese Woche geht die Auszeichnung an Tjarde Bandowski vom FSV Wolfhagen. Beim 5:1-Heimerfolg auf dem heimischen Hartplatz gegen die SG Eiterfeld/Leimbach erzielte der 28-jährige Stürmer vier Tore und hatte damit entscheidenden Anteil an einem Sieg, der für den FSV im Aufstiegsrennen enorm wichtig war. Der 1,87 Meter große Rechtsfuß, der seine fußballerischen Wurzeln beim TSV Korbach hat und mit Borussia Dortmund mitfiebert, spricht im Interview über einen verdienten Erfolg, die enge Lage an der Spitze und seine persönliche Zukunft.

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

FuPa: Es war nicht nur ein deutlicher Sieg, es waren vor allem weitere wichtige drei Punkte im Kampf um den Aufstieg. Wie bewertest du eure sportliche Lage?

Tjarde Bandowski: Ich glaube, dass es ein verdienter Sieg war. Wichtig war, dass wir von Anfang an Druck gemacht und früh das erste Tor erzielt haben. So kamen wir gut ins Spiel und konnten uns einige Chancen erarbeiten.

Tjarde Bandowski: Die Liga ist dieses Jahr sehr ausgeglichen. Bis auf Hessen Kassel II kann sich keine Mannschaft so richtig absetzen. Wir haben in der Hinrunde einige Punkte aufgrund schlechter Leistungen liegen gelassen. Wenn wir es schaffen, in der Rückrunde stabiler zu werden, können wir womöglich nochmal oben anklopfen. Ich sehe den SV Steinbach und Hessen Kassel II aber als Favoriten für die Meisterschaft an.

FuPa: Du selbst warst viermal erfolgreich – wie erklärst du deine nicht zum ersten Mal gute Tagesform?

Tjarde Bandowski: Ich habe mich am Sonntag sehr gut gefühlt und konnte frei aufspielen. Die Jungs hatten alle Bock und haben den Kampf auf der Asche angenommen. Dadurch konnten wir phasenweise wirklich guten Fußball spielen. Dabei hilft es natürlich, dass ich mit dem einen oder anderen schon ein paar Jahre auf diesem Platz trainiere und spiele.

FuPa: Wie sieht deine persönliche Zukunft in den kommenden Jahren aus? Du bist schon rund zehn Jahre im Amateurfußball dabei und in der sechsten Liga angekommen – was wäre noch ein Ziel?

Tjarde Bandowski: Persönlich werde ich ab Sommer eine neue Herausforderung antreten, allerdings steht noch nicht fest, wo es hingeht. Ich hatte tolle Jahre in Wolfhagen, auf die ich immer gerne zurückschauen werde. Highlights waren unter anderem die zwei Aufstiegsjahre mit einer tollen Mannschaft und das Spiel gegen die Kickers Offenbach. Der Teamspirit der letzten Jahre war unglaublich gut. Für mich ist klar, dass ich definitiv nicht auf Fußball verzichten werde, weil ich mich körperlich super fit fühle. Ziele sind dabei weiterhin, verletzungsfrei und erfolgreich zu bleiben. In ferner Zukunft würde ich gerne auch mal in Richtung Trainertätigkeit blicken. Das hat aber noch etwas Zeit.

FuPa: Wo siehst du deinen aktuellen Klub in ein paar Jahren? Wäre eine Rückkehr in die Hessenliga ein Ziel – oder soll es noch höher gehen?

Tjarde Bandowski: Ich werde den Weg des FSV immer verfolgen und wünsche dem Verein nur das Beste. Im Verein sind zahlreiche Menschen tätig, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind. Ich denke, dass das Hessenliga-Jahr nicht nur für den Verein, sondern auch für die ganze Stadt eine große Bedeutung hatte. Teilweise kannten die Gastmannschaften die Stadt Wolfhagen vorher gar nicht. Ob es irgendwann nochmal dazu kommen wird, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Unter anderem ist der Kunstrasen dabei essenziell. Ich würde es mir besonders für die Fans des Vereins und die Umgebung wünschen.