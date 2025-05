Vier Topstürmer kämpfen noch um die Torjägerkanone

In seiner ersten vollständigen Saison für Gnadental hatte schoss sich DJK-Stürmer Oliver Wargalla im vergangenen Jahr mit 41 Toren souverän zum Torschützenkönig in der Gruppe 1 der Bezirksliga. Durch den Gruppenwechsel der Kreis-Vereine gibt es neue Konkurrenz für Wargalla. Nils Bonsels von TuRa Brüggen ist mit 33 Treffern der amtierende Toptorjäger der Gruppe 3 und ist aktuell 27 Treffern auf Kurs Titelverteidigung.

An den letzten beiden Spieltagen bleibt es im Rennen um die Torjägerkanone weiter spannend. In Niclas Kuypers vom TSV Bayer Dormagen, Leo Stegner vom 1. FC Mönchengladbach (nächste Saison beim SC Kapellen) und Oliver Wargalla kommen gleich drei Stürmer auf 26 Saisontreffer. Auch Petar Popovic von Aufsteiger CSV Marathon ist mit 24 Toren noch im Rennen. Dormagens Topstürmer Niclas Kuypers konnte sich mit seinem Dreierpack am Sonntag gegen die Red Stars MG sogar auf Platz zwei der Torjägerliste schießen, der Titel bleibt ihm aber auch in seiner dritten Saison unter dem Bayerkreuz verwehrt. „Ich werde die letzten beiden Saisonspiele urlaubsbedingt verpassen, weshalb ich leider nicht mehr im Rennen um die Torjägerkanone mitmischen kann“, erklärt Kuypers.

In den beiden abgelaufenen Spielzeiten kam er erst auf 23, danach auf 24 Saisontore. Auch indieser Saison konnte sich der Stürmer wieder verbessern. Auch als Vorlagengeber konnte der Offensivspieler in dieser Saison eine neue Bestmarke aufstellen. In seinen ersten beiden Jahren bei Bayer bereitete er zusammen elf Tore vor, in dieser Spielzeit legte er bereits 13-mal auf. Somit kommt er auf 39 Torbeteiligungen, mehr als jeder andere in der Liga.