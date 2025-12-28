Gibt es erneut das altbekannte Siegerfoto einer Schaldinger Mannschaft, oder gelingt es dem 1. FC Passau, mit seiner ersten oder zweiten Mannschaft den Stadtmeistertitel ins Dreiflüsse-Stadion zu holen? – Foto: Robert Geisler

Vier Teams, zwei Vereine, ein Titel: Wer wird Passaus "Stadtmeister"? Finaltag: Jeweils zwei Teams des 1. FC Passau und des SV Schalding-Heining kämpfen im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel des Herren-1-Turniers

Die Vorrunde der Passauer Stadtmeisterschaften ist gespielt, nun richtet sich der Fokus auf den Finaltag. Dabei wurden die beiden klassenhöchsten Mannschaften ihrer Favoritenrolle gerecht: Sowohl der SV Schalding-Heining I als auch der 1. FC Passau I setzten sich als Erster in ihren Gruppen durch und lösten souverän das Ticket für die Endrunde. Doch anstatt eines vereinsübergreifenden Duells warten nun besondere Konstellationen: Beide Topteams treffen im Halbfinale auf die eigene Zweitvertretung. Der SV Schalding-Heining I bekommt es mit der eigenen „Zweiten“ zu tun, während der 1. FC Passau I ebenfalls auf das vereinseigene Pendant trifft.

Sowohl der SV Schalding I als auch der 1. FC Passau I gehen in ihren jeweiligen Halbfinalspielen als Favoriten an den Start. Dennoch ist Vorsicht geboten - insbesondere für die Schaldinger "Erste", die das Duell mit der eigenen Zweitvertretung keineswegs auf die leichte Schulter nehmen wird. Im Vorjahr sorgte die „Zweite“ für eine der großen Überraschungen des Turniers, als sie im Halbfinale die eigene Erste bezwang und später sogar den Stadtmeistertitel holte. Diese Erinnerung dürfte bei beiden Teams noch präsent sein. Auch der 1. FC Passau I möchte in diesem Jahr einen Schritt weitergehen. Nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus im vergangenen Jahr gegen den Ausrichter DJK Passau-West soll nun der Einzug ins Endspiel gelingen. Zuvor wartet allerdings die eigene Zweite, die in der Kreisklasse Pocking beheimatet ist und in der Vorrunde mit einer engagierten Leistung überzeugte. Als Gruppenzweiter der Gruppe A qualifizierte sich Passau II verdient für den Finaltag und reist mit entsprechendem Selbstvertrauen an.