Vier Teams, zwei Plätze: Auf wen trifft der Vizemeister der Oberliga?

Der Weg in die Regionalliga Nord führt auch in diesem Jahr für einen Teil der Oberligisten über eine Relegationsrunde. Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat das Format konkretisiert: In einem Viererturnier kämpfen der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen, der Meister der Bremen-Liga, die beste aufstiegsberechtigte Mannschaft aus Hamburg sowie der Spitzenreiter aus Schleswig-Holstein um zwei Aufstiegsplätze in die Regionalliga.