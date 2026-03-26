Vier Teams sitzen nach: Chemie in Babelsberg, Luckenwalde beim BFC

Für den SV Babelsberg 03 ist dieses Nachholspiel ein Abend unter Spannung. Am Wochenende unterlag die Mannschaft dem Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig mit 1:2 und erlebte dabei ein besonders bitteres Ende. Nach dem späten Rückstand durch Dorian Cevis gelang durch Theo Ogbidi zwar der schnelle Ausgleich, doch trotz dieser Reaktion blieb Babelsberg am Ende mit leeren Händen zurück, weil Stefan Maderer in der 89. Minute noch traf. Dazu kommt die Rote Karte gegen Paul-Roman Wegener in der 80. Minute, die das Spiel zusätzlich belastete. Mit 24 Punkten bleibt Babelsberg auf Rang 15 und spürt den Druck von unten sehr deutlich.

BSG Chemie Leipzig reist dagegen mit neuem Mut an. Das 1:0 gegen den FSV 63 Luckenwalde war ein Sieg von großem Gewicht, entschieden durch den Treffer von Rajk Lisinski in der 30. Minute. Chemie steht damit nun bei 21 Punkten und hat im Kampf um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder ein Lebenszeichen gesendet. Gerade deshalb hat dieses Auswärtsspiel eine besondere Schärfe. Babelsberg will verhindern, noch tiefer hineingezogen zu werden. Chemie dagegen kann mit einem weiteren Erfolg den Rückstand weiter verkürzen und den Konkurrenzkampf im unteren Tabellendrittel noch einmal verschärfen.