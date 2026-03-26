Vier Teams sitzen nach: Chemie in Babelsberg, Luckenwalde beim BFC

In den Nachholspielen der Regionalliga Nordost stehen zwei Partien an, die im Schatten des Aufstiegsrennens enorme Bedeutung für das Mittelfeld und den Tabellenkeller tragen. SV Babelsberg 03 geht mit 24 Punkten in dieses Spiel, BSG Chemie Leipzig mit 21 Punkten. Im zweiten Duell trifft BFC Preussen mit 31 Punkten auf den FSV 63 Luckenwalde, der nach dem Sieg unter der Woche bereits bei 35 Punkten steht. Es sind Spiele, in denen nicht nur Punkte vergeben werden, sondern auch Richtung, Ruhe und Hoffnung.
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Für den SV Babelsberg 03 ist dieses Nachholspiel ein Abend unter Spannung. Am Wochenende unterlag die Mannschaft dem Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig mit 1:2 und erlebte dabei ein besonders bitteres Ende. Nach dem späten Rückstand durch Dorian Cevis gelang durch Theo Ogbidi zwar der schnelle Ausgleich, doch trotz dieser Reaktion blieb Babelsberg am Ende mit leeren Händen zurück, weil Stefan Maderer in der 89. Minute noch traf. Dazu kommt die Rote Karte gegen Paul-Roman Wegener in der 80. Minute, die das Spiel zusätzlich belastete. Mit 24 Punkten bleibt Babelsberg auf Rang 15 und spürt den Druck von unten sehr deutlich.
BSG Chemie Leipzig reist dagegen mit neuem Mut an. Das 1:0 gegen den FSV 63 Luckenwalde war ein Sieg von großem Gewicht, entschieden durch den Treffer von Rajk Lisinski in der 30. Minute. Chemie steht damit nun bei 21 Punkten und hat im Kampf um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder ein Lebenszeichen gesendet. Gerade deshalb hat dieses Auswärtsspiel eine besondere Schärfe. Babelsberg will verhindern, noch tiefer hineingezogen zu werden. Chemie dagegen kann mit einem weiteren Erfolg den Rückstand weiter verkürzen und den Konkurrenzkampf im unteren Tabellendrittel noch einmal verschärfen.
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BFC Preussen musste sich am Wochenende beim 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg II mit einem Punkt begnügen. Nach der Führung durch Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle in der 30. Minute reichte es nicht zum Sieg, weil der Ausgleich in der zweiten Hälfte fiel. Mit 31 Punkten bleibt Preussen auf Rang zehn und damit in einer Zone, in der nach oben noch etwas möglich scheint, in der aber jeder verschenkte Sieg spürbar schmerzt.
Der FSV 63 Luckenwalde kommt mit deutlich mehr Schwung. Am Wochenende unterlag die Mannschaft zwar bei BSG Chemie Leipzig mit 0:1, doch unter der Woche folgte die starke Antwort: 0:1 bei BFC Dynamo, entschieden durch das Tor von Simon Gollnack in der 21. Minute. Damit kletterte Luckenwalde auf 35 Punkte und hat nun die Chance, sich im oberen Mittelfeld weiter festzusetzen. Dieses Nachholspiel ist deshalb für beide Seiten wichtig. Preussen könnte mit einem Heimsieg wieder enger an Luckenwalde heranrücken. Luckenwalde wiederum kann sich mit einem weiteren Erfolg von einem direkten Konkurrenten absetzen und die eigene stabile Entwicklung untermauern.
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